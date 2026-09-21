Colapinto vuelve a Bakú, donde hizo historia en la F1: qué racha buscará estirar

El piloto argentino regresa al circuito donde consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1. Viene de ser décimo en Monza y séptimo en Madrid y buscará su tercer top 10 consecutivo con Alpine.

Hoy 14:57

Franco Colapinto vuelve este fin de semana a un circuito especial en su carrera en la Fórmula 1. El argentino disputará el Gran Premio de Azerbaiyán en las calles de Bakú, escenario donde en 2024 consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría.

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El piloto de Alpine llega además en uno de sus mejores momentos de la temporada. Después de terminar décimo en Monza y séptimo en Madrid, sumó puntos en sus últimas dos presentaciones y buscará prolongar esa racha con un nuevo top 10.

Bakú, un circuito especial para Colapinto

La relación de Colapinto con Bakú comenzó de la mejor manera. En 2024, durante apenas su segunda carrera en la Fórmula 1 con Williams, el argentino llegó hasta la Q3 y clasificó noveno.

En la carrera volvió a destacarse y terminó octavo, por delante de Lewis Hamilton. Ese resultado le permitió conseguir sus primeros cuatro puntos en la Fórmula 1.

Un año después, la historia fue diferente. Ya como piloto de Alpine, Colapinto sufrió un fuerte accidente durante la Q1 y debió largar desde el 16° puesto. En carrera logró avanzar posiciones, pero un toque con Alex Albon en la vuelta 17 dañó su monoplaza y complicó definitivamente su resultado.

Ahora tendrá la posibilidad de volver a destacarse en un trazado que ya conoce.

Llega con dos carreras consecutivas en los puntos

El presente de Colapinto también invita a mirar con atención su regreso a Bakú. En Monza terminó décimo, mientras que una semana después consiguió un destacado séptimo puesto en Madrid, en el estreno del circuito Madring.

Con esos resultados, el argentino acumula dos carreras consecutivas dentro del top 10 y buscará alcanzar una tercera.

El circuito de Bakú presenta además un desafío particular: combina una extensa recta, donde los autos pueden alcanzar velocidades muy elevadas, con sectores estrechos y sinuosos alrededor del casco histórico de la ciudad.

¿Cuándo corre Colapinto en Bakú?

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un cronograma particular, ya que la carrera principal se disputará el sábado.

La actividad comenzará el jueves con los entrenamientos, continuará el viernes con la tercera práctica y la clasificación, y finalizará el sábado con la carrera.

Colapinto afrontará así un nuevo desafío con Alpine y buscará aprovechar nuevamente las calles de Bakú para estirar su racha de resultados dentro del top 10 y sumar puntos por tercera carrera consecutiva.