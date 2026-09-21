Detienen a un hombre por maltrato animal en San Fernando del Valle de Catamarca

Un reciente caso de maltrato animal en San Fernando del Valle de Catamarca ha generado una fuerte respuesta judicial tras la viralización de un video que muestra el abuso a un perro salchicha.

Hoy 15:15

Un alarmante caso de maltrato animal ha sacudido a la comunidad de San Fernando del Valle de Catamarca, donde un video perturbador ha captado la atención y la indignación de los ciudadanos. Las imágenes, que muestran a un hombre ahorcando y golpeando a su perro salchicha en un parque público, se han viralizado de manera rápida y contundente. Este hecho no solo ha provocado el rechazo de los vecinos, sino que también ha llevado a las autoridades a tomar medidas inmediatas.

El incidente ocurrió en el Parque Adán Quiroga, un espacio recreativo frecuentado por familias y mascotas. En el video se puede observar cómo el dueño del perro, en un acto de evidente agresión, lo sostiene en el aire mediante la correa mientras el animal intenta resistirse. Posteriormente, el hombre lanza al perro al suelo y le propina una patada, lo que desató la indignación colectiva y llevó a la denuncia formal ante las autoridades.

Tras la difusión del video por parte de la organización protectora de animales Patitas Callejeras, una vecina decidió acudir a la Unidad Judicial N°7 para presentar la denuncia correspondiente. La rápida movilización de las autoridades judiciales fue crucial para abordar el caso y evitar que el agresor quedara impune. El fiscal Juan Manuel Sánchez Ruiz tomó la iniciativa de ordenar una investigación exhaustiva sobre el asunto.

Durante el proceso de investigación, se llevaron a cabo averiguaciones que culminaron en el allanamiento de la vivienda del sospechoso, ubicada en el barrio Marcos Avellaneda. En este operativo, los agentes de la División Delitos Culturales y Ambientales lograron rescatar al perro maltratado, que fue llevado a una veterinaria para evaluar su estado de salud. Afortunadamente, el animal ya se encuentra bajo el cuidado de una ONG que se encargará de encontrarle un hogar responsable.

Las pruebas obtenidas, que incluyen las grabaciones del maltrato y los testimonios recabados durante el allanamiento, fortalecen la causa contra el agresor. La fiscalía está avanzando en la imputación penal del sospechoso, quien está previsto que sea citado por la Justicia en las próximas horas para responder por sus actos de violencia hacia el animal.

Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor protección legal para los animales y la importancia de la denuncia ante cualquier acto de maltrato. La comunidad espera que este tipo de situaciones se erradiquen y que el agresor enfrente las consecuencias de sus actos, contribuyendo así a una mayor conciencia sobre el respeto hacia los seres vivos.