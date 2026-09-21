Estudiantes ya tiene fecha y hora para enfrentar a Flamengo: dónde jugará de local

El Pincha enfrentará al conjunto brasileño en un de las llaves de semifinales de la Copa Libertadores de América.

Hoy 14:47

Estudiantes de La Plata ya conoce cuándo disputará su serie de semifinales de la Copa Libertadores 2026 ante Flamengo. La ida será el jueves 15 de octubre a las 21.30, mientras que la revancha se jugará el jueves 22, en el mismo horario, en el Maracaná de Río de Janeiro.

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La principal incógnita pasa ahora por el escenario del primer encuentro. Conmebol todavía no confirmó el estadio, mientras la dirigencia del Pincha trabaja para intentar mantener la localía en UNO.

El estadio de Estudiantes tiene capacidad para alrededor de 32.000 espectadores, pero actualmente no puede garantizar el ingreso de los 4.000 hinchas visitantes que exige el reglamento de la Confederación Sudamericana.

Por ese motivo, las autoridades del club buscan alternativas para poder disputar la semifinal en su cancha y deberán contar también con el visto bueno de Flamengo.

¿Qué otras opciones tiene Estudiantes?

En caso de no poder utilizar UNO, el Estadio Único Diego Armando Maradona tampoco aparece como una alternativa sencilla. El escenario platense continúa con trabajos y, además, tiene comprometida su agenda por una serie de recitales previstos para fines de octubre.

Según el cronograma informado, la intención es que el estadio pueda ser reinaugurado en noviembre, con el amistoso que disputarán las selecciones femeninas de Argentina y Alemania.

Mientras define dónde jugará como local, Estudiantes ya tiene confirmado el calendario de una serie que lo enfrentará nuevamente con Flamengo, rival al que buscará superar para meterse en la gran final de la Libertadores.

La otra semifinal será protagonizada por Fluminense y Palmeiras. La ida se disputará el 14 de octubre en Río de Janeiro, mientras que la revancha tendrá lugar el 21 de octubre en San Pablo.