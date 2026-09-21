Día del Estudiante: Milei habló de la asistencia estatal y pidió que los jóvenes aprendan a “crear la caña de pescar”

El Presidente publicó un mensaje en sus redes sociales por el Día del Estudiante y volvió a plantear su visión sobre la asistencia social, la educación y el rol del Estado.

Hoy 14:38

En el marco del Día del Estudiante, el presidente Javier Milei publicó un mensaje dirigido a los jóvenes en el que volvió a exponer una de las principales ideas de su visión económica: reemplazar los esquemas de asistencia estatal por herramientas que, según plantea, permitan alcanzar una mayor autonomía individual.

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“Todo esto de la asistencia esclavizante, de darles el pescado. Nosotros les vamos a enseñar a pescar, les vamos a enseñar a crear la caña de pescar. Y si es posible, que aprendan a tener una empresa de pesca”, expresó el mandatario.

La definición forma parte de un concepto que Milei ya había utilizado durante la campaña presidencial de 2023, cuando planteaba modificar la manera en que el Estado brinda asistencia y vinculaba esa propuesta con su idea de capital humano, educación y trabajo.

En su mensaje de este lunes, el Presidente sostuvo además que el objetivo de su gestión es que “los individuos sean plenamente libres y no esclavos del Estado y de los políticos”, una definición que se encuentra en línea con el enfoque liberal que caracteriza su discurso económico y político.

Milei también vinculó esa visión con la necesidad de generar condiciones para el desarrollo personal, el esfuerzo y la creación de emprendimientos, y sostuvo que los resultados pueden demandar tiempo, pero que, desde su perspectiva, quienes “hacen las cosas bien” finalmente obtendrán resultados.

El mensaje presidencial terminó con una de sus habituales consignas: “Si hacemos eso, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente. Que Dios los bendiga a todos. Que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo!”

La publicación se produjo en una jornada en la que se conmemora el Día del Estudiante y el derecho a la educación, una fecha que coincide además con el Día Internacional de la Paz.