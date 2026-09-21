Termas de Río Hondo se prepara para una nueva edición del "Andrés Romero Invitational"

Más de 70 participantes serán parte de la 12ª edición del tradicional torneo de golf, que se desarrollará esta semana en el Termas de Río Hondo Golf Club International.

Hoy 14:43

Termas de Río Hondo volverá a ser escenario de una competencia de jerarquía internacional con la realización de la 12ª edición del Torneo de Golf “Andrés Romero” Invitational, que tendrá como sede al Termas de Río Hondo Golf Club International.

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El certamen reunirá a más de 70 participantes y contará con una agenda que se extenderá durante toda la semana, con la participación de profesionales y aficionados vinculados al deporte.

La presentación oficial estuvo encabezada por el secretario Ejecutivo del Golf Club, Manuel Pereyra, y el director del torneo, Marcelo Soria, quienes brindaron detalles sobre la competencia y destacaron el crecimiento del evento.

Una semana a puro golf

La actividad comenzará este martes 22 de septiembre con el tradicional Pro-Am, que contará con salidas simultáneas para socios, sponsors e invitados especiales. La jornada finalizará con un cocktail y la entrega de premios.

El miércoles y jueves se disputarán la primera y segunda vuelta, bajo las modalidades de Medal Play para profesionales y Four Ball junto a los profesionales. En esas jornadas se definirá el corte clasificatorio.

Finalmente, el viernes 25 se jugará la tercera y última vuelta, que determinará al campeón de esta edición. La competencia concluirá con la ceremonia oficial de premiación.

Un campo de juego que busca seguir creciendo

Durante la presentación, Pereyra destacó el estado actual del campo y el impacto que genera la realización de este tipo de competencias. “La cancha está en modo espectacular, con unos greens de rodamiento impecable, lo que hace que la gente se vaya conforme y quiera volver”.

Además, resaltó el costado solidario del torneo y confirmó que Andrés Romero realizará una donación a una entidad benéfica de Las Termas de Río Hondo, como ocurrió en anteriores ediciones.

Por su parte, Marcelo Soria remarcó la importancia de continuar posicionando a Termas de Río Hondo y Santiago del Estero como destinos vinculados al golf de alto nivel.

“Estamos súper agradecidos por recibirnos en el Termas de Río Hondo Golf Club, que va creciendo año tras año”, señaló.

El director del torneo también destacó la presencia reciente de Ángel Cabrera, quien participó de otra competencia desarrollada en la ciudad y cuya presencia contribuyó a proyectar nuevamente a Las Termas dentro del circuito golfístico.

Con una nueva edición del Andrés Romero Invitational, Termas de Río Hondo vuelve a combinar deporte, turismo y presencia de figuras destacadas en una semana que tendrá al golf como protagonista.