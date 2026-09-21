Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2026 | 23º
X
Mundo

Polémica publicidad: Converse retira un anuncio "profundamente perturbador" tras acusaciones de racismo

Un par de tenis negros que cuelgan en la fotografía también fueron comparados por usuarios de las redes sociales con la imagen de una víctima de linchamiento.

Hoy 13:35
Converse
Converse
La polémica imgen

La marca estadounidense de calzado Converse reconoció que "se equivocó" y retiró un anuncio que, según los usuarios de las redes sociales, evocaba imágenes del Ku Klux Klan.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La fotografía, publicada en la cuenta de Instagram de la empresa, recibió críticas después de que algunos usuarios describieran la iluminación de la imagen como si fuera una capucha blanca puntiaguda.

Un par de tenis negros que cuelgan en la fotografía también fueron comparados por usuarios de las redes sociales con la imagen de una víctima de linchamiento.

En una disculpa publicada en primer lugar el viernes, Converse declaró que la foto fue retirada de sus redes sociales y que estaba trabajando para eliminarla de todas partes.

"Esto no debería haber sucedido y lo haremos mejor", afirmó.

La polémica imgen La polémica imgen

El comunicado también dice: "Lo sentimos. Entendemos por qué esta imagen resulta profundamente perturbadora y reconocemos que nos equivocamos".

Te recomendamos: Alertan sobre publicidad digital que promueve falsos problemas de salud vaginal

La fotografía hacía parte de una campaña de promoción de sus zapatillas Chuck 70 X, lanzadas internacionalmente el 27 de agosto.

La campaña cuenta con la participación de la cantante surcoreana Karina, del grupo de K-pop Aespa, quien aparece en una serie de anuncios publicitarios de los tenis.

Fundada en Massachusetts a principios del siglo XX, la popularidad de Converse se ha disparado desde que su zapatilla Chuck Taylor se introdujo por primera vez en las canchas de baloncesto estadounidenses en 1917.

Esta marca global es filial de Nike desde 2003.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Di María no se quiere perder la despedida de Messi y confirmó que estará en el Monumental
  2. 2. Una encomienda con perfumes y calzados escondía 4 kilos de marihuana: hay tres santiagueños detenidos
  3. 3. Identificaron al motociclista que murió en la Ruta 34 cerca de Pinto
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 21 de septiembre: viento, 26° y un cambio de tiempo que llega a la provincia
  5. 5. Brutal asesinato: mató a un hombre de un certero puntazo usando una lanza
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT