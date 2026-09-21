Causa AMIA: procesaron a ocho iraníes y libaneses y embargaron a cada uno por US$500 millones

El juez federal Daniel Rafecas dictó los procesamientos por el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y 151 heridos. La resolución atribuye distintos grados de responsabilidad a los acusados y avanza hacia un juicio en ausencia.

Hoy 14:04

El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses por su presunta participación en la organización y ejecución del atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires. El ataque dejó 85 personas muertas y 151 heridas, además de importantes daños materiales.

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En una resolución de más de 600 páginas, el magistrado sostuvo que el atentado fue decidido por integrantes de la cúpula del régimen iraní y ejecutado con participación de Hezbollah, y calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad y genocidio. Estas conclusiones forman parte de los fundamentos de la resolución judicial.

Entre los procesados se encuentran Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia de Irán; Alí Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, quien estuvo al frente de la Fuerza Al Quds.

Según Rafecas, por los cargos que ocupaban dentro de las estructuras del Estado iraní, estos cuatro acusados habrían intervenido en la decisión y organización del ataque, posibilitando las condiciones para que la operación pudiera concretarse.

También fueron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en la Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñó como consejero cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires; y Ahmad Reza Asghari, exintegrante de la Guardia Revolucionaria. El juez les atribuyó una participación considerada esencial para el desarrollo del plan criminal, de acuerdo con los fundamentos de la resolución.

El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, a quien la Justicia le atribuye un rol en la coordinación de la etapa operativa del atentado.

En paralelo, Rafecas dispuso la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, por lo que, en esta instancia, no avanzó con sus procesamientos.

La resolución estableció además un embargo de US$500 millones para cada uno de los ocho procesados. El fallo se enmarca en el mecanismo de juicio en ausencia, una herramienta incorporada al sistema penal argentino que ya había sido habilitada en esta causa para avanzar contra acusados que permanecen fuera del país y no se sometieron al proceso.

La investigación judicial sostiene desde hace años la hipótesis de una participación de funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah en el atentado. En esta nueva etapa, los procesamientos buscan avanzar hacia la instancia de juicio oral aun cuando los acusados no se encuentren presentes en territorio argentino.

La causa AMIA continúa así con un nuevo avance judicial, más de 32 años después del atentado, mientras permanecen pendientes distintas instancias vinculadas al proceso y a la eventual realización del juicio en ausencia.