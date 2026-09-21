Xi Jinping viajará a Estados Unidos para reunirse con Trump: comercio, IA y tensiones estratégicas en agenda

El presidente chino realizará una visita de Estado entre el 23 y el 25 de septiembre, invitado por Donald Trump.

Hoy 14:06

El presidente de China, Xi Jinping, viajará a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre para mantener una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, en un nuevo intento de sostener abierto el diálogo entre las dos principales potencias económicas y tecnológicas del mundo. La visita fue confirmada oficialmente este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

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Según informó Beijing, durante el encuentro los mandatarios intercambiarán puntos de vista sobre la relación bilateral y cuestiones vinculadas con la paz y el desarrollo mundial. La Cancillería china destacó además la importancia de los contactos directos entre ambos presidentes para fortalecer el diálogo, ampliar la cooperación y administrar las diferencias existentes.

La cumbre tendrá lugar en un contexto marcado por disputas comerciales, competencia tecnológica y diferencias estratégicas entre Washington y Beijing. Reuters señaló que entre los temas que estarán bajo análisis aparecen el comercio, la inteligencia artificial y distintas cuestiones geopolíticas.

Uno de los asuntos que comenzó a ganar protagonismo en las conversaciones previas es precisamente la inteligencia artificial. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantuvo reuniones en Nueva York con el viceprimer ministro chino He Lifeng, en las que se abordaron cuestiones comerciales y tecnológicas.

Tras esas conversaciones, Estados Unidos y China acordaron avanzar en un diálogo específico sobre seguridad de la inteligencia artificial y analizaron la creación de un mecanismo de comunicación para notificar incidentes relacionados con esta tecnología que puedan tener consecuencias para la seguridad nacional.

La cuestión adquiere especial relevancia debido a la competencia entre ambos países por el liderazgo en inteligencia artificial, semiconductores y otras tecnologías estratégicas. Reuters señaló que las diferencias incluyen el acceso a chips avanzados, la seguridad tecnológica y los riesgos asociados al uso militar de sistemas de IA.

En el plano comercial, las conversaciones también estarán atravesadas por la situación de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, cuyo plazo está previsto que expire el 10 de noviembre. Las negociaciones previas buscaron avanzar en distintos mecanismos de cooperación económica, aunque todavía existen diferencias en cuestiones como las compras chinas de productos estadounidenses y el acceso a minerales críticos.

La visita de Xi será además la segunda reunión de los presidentes en un período de seis meses, un hecho que la diplomacia china calificó como significativo para la relación bilateral. Beijing señaló que busca utilizar el contacto para reforzar la estabilidad de los vínculos, mantener los canales de comunicación y gestionar las diferencias entre ambos gobiernos.

El encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump concentrará así la atención internacional durante los próximos días, con una agenda que combinará comercio, inteligencia artificial, tecnología, seguridad y asuntos geopolíticos, en un momento clave para la relación entre Washington y Beijing.