VIDEO | Flores amarillas, primavera y sonrisas: la sorpresa de Diario Panorama en las calles santiagueñas

En el marco del 21 de septiembre, el equipo de Diario Panorama salió al microcentro para regalar flores de manera aleatoria y capturar la reacción de los vecinos ante un gesto simple, pero lleno de alegría.

Hoy 12:59

La llegada de la primavera tuvo este año un gesto especial en las calles santiagueñas. El equipo de Diario Panorama salió al microcentro de la Madre de Ciudades para compartir una pequeña sorpresa con quienes transitaban por la zona: regalar flores amarillas de manera aleatoria y registrar sus reacciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta nació como una producción de contenido para celebrar el 21 de septiembre, una fecha asociada a la renovación, la alegría y el comienzo de una de las estaciones más esperadas del año.

Con flores de Florería Marisol, el equipo recorrió las calles con una consigna sencilla: sorprender a vecinos, trabajadores, estudiantes y transeúntes con un obsequio inesperado. La idea fue capturar ese primer gesto de sorpresa, la sonrisa espontánea y la emoción que puede despertar algo tan simple como recibir una flor.

El amarillo no fue casual. En los últimos años, regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se convirtió en una tradición masiva en Argentina y en otros países de América Latina. El gesto creció especialmente por el impacto cultural de Floricienta, la telenovela protagonizada por Florencia Bertotti, donde la protagonista soñaba con recibir flores amarillas como símbolo de amor.

La canción “Flores Amarillas” terminó de convertir ese deseo en un fenómeno popular que, años después, volvió a viralizarse en plataformas como TikTok e Instagram. Desde entonces, cada septiembre miles de personas comparten ramos, mensajes y videos vinculados a esta costumbre.

Sin embargo, el significado se amplió con el tiempo. Lo que empezó como una referencia romántica hoy también representa amistad, gratitud, buenos deseos, optimismo y ganas de contagiar alegría.

En el hemisferio sur, el 21 de septiembre también marca simbólicamente la llegada de la primavera, una estación vinculada al color, la energía del sol, la vida y el renacer después del invierno. Por eso, las flores amarillas encontraron en esta fecha el escenario perfecto para convertirse en un gesto compartido.

Durante la recorrida, el equipo de Diario Panorama buscó justamente eso: transformar una tradición viral en una experiencia cercana, callejera y santiagueña. No hubo grandes discursos ni consignas complejas, solo flores entregadas al paso y cámaras atentas a las reacciones.

Algunos vecinos recibieron el regalo con sorpresa; otros con risas, agradecimientos o gestos de emoción. Para muchos, la flor llegó en medio de una jornada común y terminó convirtiéndose en un pequeño recuerdo de primavera.

La producción también permitió mostrar cómo una tendencia nacida entre la televisión, la música y las redes puede tomar forma propia en las calles de Santiago del Estero, donde cada gesto se vuelve más cálido cuando ocurre cara a cara.

Así, entre flores, sonrisas y saludos improvisados, Diario Panorama le dio la bienvenida a la primavera con una aventura sencilla, colorida y profundamente humana: regalar alegría, aunque sea por unos segundos, en pleno corazón de la ciudad.