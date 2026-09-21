Central Córdoba ofrece un taller gratuito para sus socios: cuándo comienza y cómo inscribirse

El club anunció una nueva propuesta gratuita para sus socios. El taller comenzará el martes 6 de octubre y se desarrollará de 20 a 21 en el salón de reuniones de la institución.

Hoy 13:21

El Club Atlético Central Córdoba anunció la realización de un taller gratuito destinado a sus socios, con una propuesta que comenzará el próximo martes 6 de octubre.

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La actividad se desarrollará en el salón de reuniones del club, de 20 a 21, y los interesados ya pueden realizar su inscripción a través de los canales habilitados por la institución.

Los socios pueden comunicarse al 385 583-4000, con José Juárez, coordinador del taller, o al 385 579-2105, correspondiente a la Oficina de Socios. También pueden acercarse personalmente a Ferromanía para completar la inscripción.

En cuanto a la atención de Ferromanía, los horarios son de lunes a viernes de 9 a 21, mientras que los sábados funciona de 9 a 14.

La propuesta forma parte de las actividades que el Club Atlético Central Córdoba ofrece a sus asociados y tendrá participación gratuita.