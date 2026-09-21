Se viene una nueva edición de la Fiesta Fantasmal

Con su “Fiesta Fantasmal”, la banda santiagueña Fantasmas de Nadie, se prepara para el reencuentro con el público.

Hoy 10:49

Después de tres ediciones, la banda prepara una nueva experiencia, una nueva noche junto a grandes artistas invitados y mucho por descubrir. Se viene algo grande.

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FDN nace del deseo de hacer y compartir música, poder ofrecer una propuesta que recupere nuestra identidad como santiagueños desde géneros que no sean los tradicionales de nuestra provincia.

El género musical de la banda es muy variado y heterogéneo, ya que sus integrantes vienen de lugares musicales diferentes y tratan de componer en función de esa diversidad, ya sea desde el rock, funk, pop, soul, latino, etc.

Actualmente siguen presentando su primer disco, con composiciones propias tanto en letra como en música. El show será una propuesta que intenta ir más allá de lo musical, destacando expresiones artísticas en la escenografía, el vestuario, e incorporando la danza junto a artistas locales.

“Fiesta Fantasmal” será un concierto único con músicos invitados, el próximo Sábado 28 de Noviembre en el Club Dorrego. Las entradas se encuentran a la venta en Alpogo.com y Blackstore (local 26, Gal. Miguelito).