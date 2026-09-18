EN VIVO I Unión e Independiente buscan consolidarse en los puestos de playoffs

El Tatengue recibe al Rojo este sábado desde las 16.45 en el Estadio 15 de Abril, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Los dos llegan separados por apenas un punto y buscan afirmarse entre los ocho equipos que avanzarán a los playoffs.
Unión e Independiente protagonizarán este sábado un duelo clave por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 16.45 en el Estadio 15 de Abril, donde el Tatengue intentará recuperarse de la derrota ante Talleres, mientras que el Rojo buscará volver a ganar después del empate frente a San Lorenzo.
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