La Fragata ARA Libertad regresó al país tras completar su 54° Viaje de Instrucción

El buque insignia de la Armada Argentina finalizó una travesía internacional que incluyó actividades de formación profesional, encuentros protocolares e intercambio con fuerzas navales de distintos países.

Hoy 16:37

La Fragata ARA “Libertad” regresó este sábado al Apostadero Naval de Buenos Aires, dando por finalizado su 54° Viaje de Instrucción, una misión que había comenzado el pasado 11 de abril y que permitió a los futuros oficiales de la Armada Argentina completar una nueva etapa de formación en alta mar.

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La embarcación, comandada por el capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, recorrió distintos destinos internacionales y tuvo como última escala en el exterior a Río de Janeiro, Brasil, antes de emprender el regreso definitivo al país.

Durante su permanencia en territorio brasileño, los Guardiamarinas en Comisión participaron de diversas actividades vinculadas a su preparación profesional, entre ellas recorridos por sitios históricos y jornadas de intercambio con integrantes de la Escuela Naval de la Marina del Brasil.

Además, la Fragata Libertad fue escenario de un encuentro institucional con asesores del Coordinador del Área Marítima del Atlántico Sur (CAMAS), que reunió a representantes navales de Argentina, Brasil y Paraguay.

La actividad fue encabezada por el comandante de la nave, Jorge Gabriel Cáceres, y el agregado naval en Brasil, contraalmirante Gonzalo Horacio Nieto, y tuvo como objetivo fortalecer los vínculos de cooperación y diálogo entre las fuerzas navales de la región.

Con su llegada a Buenos Aires, la Fragata ARA “Libertad” completó varios meses de navegación, en los que combinó instancias de instrucción para los futuros oficiales de la Armada Argentina con actividades diplomáticas y de representación internacional.

De esta manera, el buque escuela argentino cerró una nueva edición de su tradicional viaje de formación, una de las principales experiencias dentro de la carrera naval.