Facundo Moyano fue imputado por desobediencia tras un presunto encuentro con Candela Arizaga

La Fiscalía incorporó un nuevo hecho a la investigación contra el exdiputado: habría incumplido la prohibición de acercamiento y contacto con Candela Arizaga al encontrarse con ella en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy 16:34

Facundo Moyano fue imputado por el delito de desobediencia luego de que la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad incorporara un nuevo hecho a la investigación que lleva adelante en su contra. Según la acusación, el dirigente habría mantenido un encuentro con Candela Arizaga pese a que desde el 4 de agosto rige una prohibición judicial de acercamiento y contacto entre ambos.

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De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Infobae, el episodio habría ocurrido entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en un hotel cinco estrellas ubicado sobre la avenida Belgrano al 500, en la Ciudad de Buenos Aires. Según la resolución fiscal, Moyano habría coincidido con Arizaga en una de las habitaciones del establecimiento mientras permanecían vigentes las medidas restrictivas.

En ese momento, Moyano tenía prohibido acercarse a Arizaga a menos de 300 metros y mantener cualquier tipo de contacto con ella, ya fuera personal, telefónico, digital, electrónico, mediante redes sociales o a través de terceras personas. Para la Fiscalía, el presunto encuentro constituyó un incumplimiento de esas medidas cautelares, por lo que fue incorporado al expediente como un nuevo hecho de desobediencia, contemplado en el artículo 239 del Código Penal.

La investigación ya incluía un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto, en el departamento de Moyano ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400. Por ese hecho, el exdiputado está acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de privación ilegítima de la libertad. Según la resolución fiscal, estos hechos y la nueva imputación por desobediencia concurren de manera real.

El presunto encuentro en el hotel comenzó a ser investigado luego de que surgieran indicios sobre una posible violación de la perimetral. En una primera etapa, el análisis de las cámaras de seguridad y de los registros de huéspedes del establecimiento no había permitido confirmar que Arizaga hubiera ingresado al lugar durante el período en el que Moyano permaneció allí. Ahora, la Fiscalía incorporó formalmente el episodio al objeto de la investigación y avanzó con la nueva imputación.

La ampliación de la causa se produjo además en medio de un cambio en la defensa de Moyano. En las últimas horas, los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina dejaron de representar al dirigente y señalaron diferencias vinculadas con la estrategia defensiva. La salida ocurrió después de que la Justicia rechazara un pedido para modificar las restricciones impuestas.

Tras la renuncia, Moyano designó como nuevos abogados a Alejandro Valle y Darío Saldaño, quienes asumieron su representación en esta nueva etapa del expediente.

Mientras tanto, continúan vigentes la prohibición de acercamiento y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con Arizaga. Con la incorporación del nuevo episodio, la Fiscalía investiga también el presunto incumplimiento de esas medidas judiciales.