Con el femicidio de Karen García, Santiago del Estero llegó a 10 casos en lo que va de 2026

El crimen ocurrido este lunes en el barrio Villa del Carmen vuelve a poner en foco la violencia de género en la provincia. Un repaso por los casos registrados durante el año muestra hechos ocurridos en distintos puntos del territorio santiagueño.

Hoy 16:45

El femicidio de Karen Romina García, ocurrido este lunes en el barrio Villa del Carmen, llevó a 10 la cantidad de femicidios registrados en Santiago del Estero durante 2026, de acuerdo con el recuento utilizado para este relevamiento.

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La muerte de la mujer, de 33 años, se produjo en la zona oeste de la Capital santiagueña. Su pareja quedó detenida luego de presentarse ante la Policía, mientras la investigación intenta establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

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El caso se suma a una serie de hechos que tuvieron como víctimas a mujeres en distintos puntos de la provincia durante este año.

Los casos registrados durante 2026

Uno de los primeros casos del año ocurrió el 16 de febrero, cuando fue hallada sin vida Ramona Emilia Medina, de 65 años, en Las Termas de Río Hondo. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal y su pareja fue señalada como principal sospechoso.

Pocos días después, el 20 de febrero, Thania Santillán, de 22 años, fue asesinada en Las Tinajas, departamento Moreno. La joven fue encontrada con heridas de arma de fuego y su pareja quedó detenida.

El 27 de febrero, en tanto, fue asesinada María Amanda Chazarreta, de 30 años, en El Aibe, departamento Banda. La investigación señaló a su expareja como responsable del crimen, quien posteriormente se quitó la vida.

Junio y julio, meses marcados por nuevos casos

El 4 de junio, Florinda Albornoz fue asesinada en el paraje Lorena, departamento Copo. La mujer murió por un disparo y su exesposo fue encontrado muerto en las cercanías.

El 29 de junio, la víctima fue Edith Eugenia Pérez, de 43 años, en Colonia Dora. La mujer, que era bombera voluntaria, fue encontrada sin vida junto a su esposo. El caso fue investigado como un presunto femicidio seguido de suicidio.

El 2 de julio, Patricia Ibáñez, de 43 años, murió tras recibir un disparo en Kilómetro 88, departamento Loreto. Por el hecho fue detenido su cuñado.

Otros casos que aparecen en los relevamientos

Además de los hechos que fueron investigados como femicidios, distintos registros incorporaron otras muertes violentas de mujeres cuyo encuadre judicial requiere mayor precisión.

Entre ellas aparece Marita Gallardo, de 26 años, quien falleció el 19 de marzo luego de permanecer internada durante aproximadamente tres meses. Su familia denunció que había sufrido una agresión por parte de su pareja y reclamó que el caso fuera investigado como femicidio.

También figura Alicia Balderrama, de 35 años, asesinada el 25 de marzo en Monte Quemado. La causa fue caratulada como homicidio agravado, por lo que su incorporación a un registro específico de femicidios depende del encuadre judicial.

Otro caso corresponde a una niña de 10 años, cuya muerte fue registrada el 16 de mayo en el departamento Río Hondo. Por tratarse de una menor, se preserva su identidad.

En tanto, Verónica Shadya Altamirano, de 29 años, fue encontrada sin vida el 11 de abril en Pinto. El caso fue registrado en un contexto de denuncias previas contra su expareja, aunque el suicidio feminicida requiere un análisis diferente al de un femicidio directo.

El caso de Villa del Carmen

El último caso ocurrió este lunes y tuvo como víctima a Karen Romina García, de 33 años.

La mujer fue encontrada sin vida en su vivienda del sector de las 450 Viviendas del barrio Villa del Carmen. Su hermano fue quien llegó al domicilio y alertó sobre la situación.

La pareja de García, un hombre de 39 años, se presentó posteriormente en una dependencia policial y quedó detenido. Según la información surgida de las actuaciones iniciales, habría manifestado que la asfixió durante la madrugada.

La causa quedó en manos de la fiscal Lucía González Farías, quien dispuso la intervención del médico de Policía y del personal de Homicidios para avanzar con las pericias.

El crimen conmocionó al barrio y se convirtió en el décimo femicidio contabilizado en la provincia durante 2026, según el recuento utilizado para esta reconstrucción.