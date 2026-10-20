Invitan a una noche de folk-rock con un tributo a Los Redondos y la música de Demi Carabajal

La propuesta tendrá lugar el sábado 24 de octubre en el Parque Aguirre. La banda Nadie es Perfecto realizará un recorrido por la discografía de Los Redondos y el cierre estará a cargo de Demi Carabajal.

Hoy 09:54

Una propuesta que combina rock y folklore se realizará este sábado en la Madre de Ciudades, con la primera edición de una noche de folk-rock que tendrá como protagonistas a una banda tributo a Los Redondos y a uno de los referentes de la música folklórica argentina.

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La actividad tendrá lugar el sábado 24 de octubre, desde las 23, en Tinkuy, ubicado en el Parque Aguirre.

La noche contará con la presentación de Nadie es Perfecto, banda que realizará un recorrido por la discografía de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, repasando parte de la obra de una de las agrupaciones más importantes del rock argentino.

La formación está integrada por Alejandro Coronel, en bajo; Martín Alcorta, en batería; Diego Polti, en voz; Facu Arce y Martín Ruggeri, en guitarras; e Inti Morán, en saxo.

El cierre estará a cargo de Demi Carabajal

Luego del tributo al rock nacional, el cierre de la jornada estará protagonizado por Demi Carabajal, uno de los compositores vinculados al folklore argentino.

El músico santiagueño cuenta con una trayectoria dentro del género y es autor de canciones que forman parte del repertorio folklórico.

De esta manera, la propuesta busca reunir en una misma noche el universo musical de Los Redondos con la tradición del folklore, a través de dos expresiones diferentes de la música popular.