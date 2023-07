La brutal crítica a un restaurante que generó indignación: "Hay un poco de reseña en su racismo"

Un cliente se descargó con un texto indignante contra un comercio gastronómico y fue repudiado por sus comentarios racistas.

Las reseñas gastronómicas se afianzan con un nuevo género literario que desatan polémicas en las redes sociales y el polémico descargo de un cliente no fue la excepción, ya que su queja contra el restaurante solo recibió repudio. Los tuiteros no dejaron pasar el mensaje racista y contestaron con todo.

Todo comenzó con la publicación del usuario de Twitter @soycamarero, quien mostró la captura de la reseña y se hizo viral en pocas horas. El supuesto comensal había concurrido a un local de "cocina tradicional berciana", aunque lo puso en duda con varios puntos suspensivos.

Desde la plataforma de Google, el sujeto se lamentó, con varias faltas de ortografía que se omiten: "40 años yendo con familia, celebrando los eventos de una vida, vecino de los dueños... los que están y los que se fueron...".

Sin embargo, lo que más generó repudio es lo que sigue en su descargo con dos estrellas de calificación: "Y ver gente de rara procedencia y mucho más. Sin experiencia, ni titulación, trabajando ahí, sin papeles. El timón no sé quién lo lleva".

"Pero ha perdido completamente el norte en precios, calidad, presentación y lo más importante... TRANSPARENCIA", agregó el enojado cliente con más errores que fueron corregidos.

Como sabía que le iban a llover críticas, el comentarista se quiso atajar: "Puede ofender mi crítica, pero es la realidad. Por lo que antes que una contestación, invitaría más a la reflexión". "Pues no es justo ver el mejor restaurante del Bierzo... con diferencia... más de 40 años funcionando, dirigirse hacia una ruina 'colombina' asegurada", completó en referencia a una región de España.

"Hay un poco de reseña en su racismo", tituló el tuitero @soycamarero su publicación. Como era de esperarse, cientos de internautas se sumaron a castigar al cliente discriminador.

"Parece que sabe que no tienen papeles. Igual se los ha pedido. Por cierto, un poquito de ortografía no iría mal. Y sentido común", lamentó una tuitera contra el cliente, mientras otro bromeó: "Es que la 'trasparencia' es muy importante. Y las raras procedencias no son transparentes".

"¿Está hablando de él mismo? Lo digo por lo de rara procedencia, ya que no sé de qué agujero ha salido este tío, sin papeles, que parece que él los pierde rápido, y lo de sin titulación, que ni escribir cuatro líneas sabe", castigó otro usuario enojado.