Embistieron un control de Gendarmería: llevaban 5 mil paquetes de cigarrillos y un arma

Los atados eran extranjeros y la pistola no contaba con la documentación respaldatoria.

Hoy 23:33

Tres personas fueron detenidas en la ciudad misionera de Oberá luego de haber chocado contra un control de Gendarmería Nacional e intentaron huir con 5.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero y un arma de fuego sin documentación respaldatoria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En base a lo informado por Gendarmería Nacional, los detenidos circulaban en varios vehículos cuando avanzaron contra un puesto de control ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 7, a la altura de Aristóbulo del Valle, ignoraron las señales de detención y se dieron a la fuga a alta velocidad.

Tras la maniobra, personal de la fuerza desplegó un operativo de persecución, que permitió localizar a uno de los rodados abandonado sobre la Ruta Nacional Nº 14, mientras que otro fue interceptado dentro en el área urbana de la localidad.

Durante la requisa del vehículo detenido, los efectivos hallaron 5.000 atados de cigarrillos extranjeros sin documentación aduanera, además de un arma de fuego sin los papeles correspondientes, lo que agravó la situación procesal de los involucrados.

Los tres aprehendidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, que ordenaron el secuestro de la mercadería, el arma y los vehículos utilizados, en el marco de una causa por contrabando y resistencia a la autoridad, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.