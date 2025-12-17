Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 DIC 2025
Policiales

Grave choque La Banda: una camioneta embistió a tres motos y huyó dejando varios heridos

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 22 sobre avenida 25 de Mayo. Los heridos fueron trasladados al CIS Banda con lesiones de diversa consideración.

Hoy 01:59

Un grave accidente de tránsito se registró este martes por la noche, cerca de las 22 horas, sobre la avenida 25 de Mayo, en la intersección con calle Abel Castillo, en la ciudad de La Banda. Según los primeros datos, una camioneta habría colisionado contra al menos tres motocicletas y luego se dio a la fuga, sin asistir a las personas involucradas.

De acuerdo al relato de los damnificados y de algunos testigos ocasionales, el vehículo de mayor porte embistió a las motos por causas que aún se intentan establecer. Tras el impacto, el conductor de la camioneta escapó del lugar, lo que generó indignación y preocupación entre los presentes.

Como consecuencia del choque, varios motociclistas resultaron heridos y debieron ser trasladados de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda. Allí fueron asistidos por personal médico, presentando lesiones de diversa gravedad, aunque hasta el momento no se brindó un parte oficial sobre su estado de salud.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría Nº56, que realizó las actuaciones correspondientes y dio inicio a una investigación para identificar al vehículo involucrado y esclarecer las circunstancias del siniestro. También se busca determinar si existen cámaras de seguridad en la zona que hayan registrado la secuencia del choque.

