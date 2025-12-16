Santiagueños brillaron en el Campeonato Argentino de Lucha 2025 con múltiples medallas en el CeNARD

Los atletas santiagueños trajeron medallas de oro y plata en distintas categorías, consolidando el crecimiento de la lucha olímpica en la provincia.

Hoy 16:56

El sábado 13 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el Campeonato Argentino de Lucha 2025 en las instalaciones del CeNARD, donde los representantes de Santiago del Estero tuvieron una actuación sobresaliente, logrando importantes resultados a nivel nacional.

Entre los desempeños más destacados, Bautista Corvalán se consagró campeón argentino en la categoría U15 hasta 60 kg, obteniendo la medalla de oro y confirmando su gran proyección deportiva.

Otro de los protagonistas fue Marcelo Nahim Sialle Corvalán, quien tuvo una doble actuación consagratoria:

-Medalla de oro en la categoría Senior 60 kg Greco-Rromana,

-Medalla de plata en la categoría Libre hasta 61 kg.

En tanto, Leonardo Rodríguez logró la medalla de oro en la categoría Libre hasta 70 kg, sumando un nuevo título nacional para la delegación santiagueña.

Campeonato Argentino de Lucha

Un año consagratorio para Marcelo Sialle

El 2025 viene siendo un año inolvidable para Marcelo Nahim Sialle Corvalán, quien en el mes de septiembre se consagró campeón de los Juegos JADAR 2025, desarrollados en la ciudad de Rosario entre el 17 y el 21 de septiembre, donde compitieron los mejores luchadores del país.

En esa oportunidad, el atleta santiagueño obtuvo la medalla de oro en la categoría Libre Olímpica hasta 57 kg, reafirmando su alto nivel competitivo y su constante crecimiento dentro de la disciplina.

Campeonato Argentino de Lucha

El valor del acompañamiento y el trabajo en equipo

Desde la delegación destacaron que el viaje al CeNARD pudo concretarse gracias al apoyo de los padres, un respaldo fundamental para que los atletas puedan competir en eventos de esta magnitud.

Tras su consagración, Marcelo Nahim Sialle Corvalán expresó su agradecimiento: “Quiero agradecer a mucha gente que me apoyó: a mi familia por la contención, a mi profesor Gabriel Acuña y a su padre Armando. A los chicos que me ayudaron a entrenar, porque somos un gran equipo, y a los padres de la Asociación de Lucha San Esteban. Gracias a los que creyeron en mí. Esto me compromete a seguir trabajando más por mi crecimiento personal y por el desarrollo de la lucha en mi provincia.”