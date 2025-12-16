Escándalo: empleada municipal denunció a su ex por hackear su Instagram y subir videos porno

La joven de 22 años hizo la denuncia tras encontrar videos teniendo sexo con su ex. El hombre le había regalado un IPhone que luego le pidió que le devuelva y ante la negativa, publicó los videos hot y le pidió dinero para dejar de hacerlo.

Hoy 06:37

El fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Diego Cortéz, dispuso que personal policial investigue un presunto hecho de sextorsión denunciado por una joven empleada municipal, domiciliada en el barrio Villa del Carmen, quien señaló como autor a su ex pareja.

Las actuaciones se iniciaron durante la mañana del lunes, cuando la denunciante se presentó en la Comisaría 63 y formuló una acusación penal contra un joven de 23 años, de apellido Soria, con residencia en el barrio Siglo XXI. La víctima, de 22 años, manifestó que el domingo, alrededor del mediodía, el acusado se presentó en su vivienda visiblemente alterado, luego de que una semana antes ella decidiera poner fin a la relación.

Según consta en la denuncia, el hombre le exigió la devolución de un teléfono celular iPhone que, de acuerdo con su versión, le había obsequiado. La joven se negó, argumentando que también había aportado dinero propio para la compra del dispositivo. Tras el intercambio, el acusado se retiró del domicilio profiriendo amenazas, las cuales en ese momento no fueron consideradas de gravedad por la denunciante.

Horas después, la joven comenzó a recibir numerosas notificaciones en su cuenta de Instagram. Al ingresar, advirtió que su ex pareja —quien tendría acceso a su cuenta de iCloud— había publicado imágenes y videos de carácter íntimo que ambos compartían.

Ante esta situación, la denunciante se comunicó con el acusado para reclamarle su accionar. Según su relato, él le exigió el pago de 100.000 pesos para cesar la difusión del material. La joven realizó la transferencia a una cuenta perteneciente a un tercero, amigo del acusado, identificado como Ferreyra. No obstante, pese a haber efectuado el pago, las amenazas continuaron y se le habrían solicitado nuevas sumas de dinero.

Frente a la persistencia de las intimidaciones, la víctima solicitó intervención policial. El fiscal interviniente ordenó la realización de capturas de las conversaciones mantenidas entre la joven y el acusado, así como el secuestro del comprobante de la transacción bancaria aportado como evidencia.

La investigación continúa en curso y no se descarta la adopción de nuevas medidas judiciales en las próximas horas.