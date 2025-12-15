Un hombre se descompensó y ocasionó un violento choque en cadena en el barrio Reconquista

El siniestro ocurrió en calle Estrada, donde una camioneta embistió a tres vehículos estacionados. El conductor fue trasladado al Hospital Regional y no hubo otros lesionados.

Un siniestro vial se registró minutos antes de las 14 en inmediaciones del barrio Reconquista, cuando un conductor sufrió una descompensación mientras manejaba y provocó un choque en cadena.

El hecho tuvo lugar en calle Estrada, entre 404 y José Ilario Carol, donde una camioneta Chevrolet S10 que circulaba de oeste a este perdió el control e impactó contra tres vehículos que se encontraban estacionados sobre la calzada.

Según informaron fuentes policiales, el conductor fue identificado como Ricardo Leguizamón (35), domiciliado en el barrio Parque del Río. A raíz de la descompensación, su rodado colisionó contra un Fiat Estrada, un Renault Logan y una Citroën Berlingo.

Los efectivos destacaron que no se registraron personas lesionadas, a excepción del propio conductor, quien se mostró lúcido minutos después del episodio y fue trasladado al Hospital Regional para una mejor evaluación médica.

En el lugar trabajó personal de la Sub Comisaría Costanera Sur, mientras que la fiscal de turno dispuso diversas medidas judiciales, entre ellas la realización del test de alcoholemia al conductor involucrado.