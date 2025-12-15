Campo Gallo gritó campeón: el Tricolor se quedó con la Zona Norte de la Liga Quimilense

La consagración se dio de visitantes en la cancha de Sportivo Tintina.

Hoy 19:27

El Club Atlético Campo Gallo volvió a hacer historia en el fútbol regional al consagrarse campeón de la Zona Norte de la Liga Quimilense de Fútbol, logrando el primer puesto tanto en Primera División como en Cuarta División, en una definición intensa y cargada de emociones.

La consagración se dio de visitante, en la cancha de sportivo Tintina, un escenario difícil y exigente. Allí, si bien el resultado del partido no fue favorable, la campaña realizada a lo largo del torneo le permitió al Tricolor quedarse con el campeonato, demostrando que los títulos no se construyen en 90 minutos, sino en el esfuerzo sostenido en la zona.

El equipo campogallense mostró carácter, temple y compromiso, valores que identifican al club y a su gente. El pitazo final desató el festejo: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas celebraron unidos una conquista que representa mucho más que una copa. Representa sacrificio, pertenencia y amor por la camiseta.

El Tricolor, volvió a ser protagonista y dejó en claro que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia dentro de la Liga Quimilense. Las banderas, los abrazos y los cánticos acompañaron una alegría que se trasladó rápidamente al pueblo, donde la celebración continuó con la comunidad como testigo.

Con este logro, el Club Atlético Campo Gallo ahora deberá enfrentar al ganador de la otra zona para definir al campeón absoluto de la Liga Quimilense de Fútbol, en una final que despierta ilusión y expectativas en todo el pueblo.