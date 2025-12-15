Stranger Things 5: se estrenó el trailer del volumen 2, qué adelanta del final de la serie

Netflix estrenó el adelanto de los cuatro episodios que llegarán el 25 de diciembre a la plataforma.

Hoy 19:36

Este lunes 15 de diciembre, los fanáticos de Stranger Things empezaron a palpitar el estreno de los últimos cuatro episodios de la serie. Y es que Netflix estrenó el trailer final del Volumen 2 de la ficción creada por los hermanos Duffer.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El esperado trailer adelanta un poco de lo que se viene en el esperado final de la serie, que dividirá su estreno: los tres primeros episodios llegarán a la plataforma el 25 de diciembre y el episodio final tiene programado si estreno para el 31 de diciembre, marcando el cierre definitivo de la serie en una fecha simbólica de fin de año.

El avance, que se volvió viral y generó una catarata de reacciones en las redes sociales en cuestión de minutos, muestra que la batalla por Hawkins y contra las fuerzas del Upside Down será más oscura que nunca, con escenas de alto riesgo, confrontaciones sobrenaturales y alianzas inesperadas entre los protagonistas.

El elenco vuelve prácticamente en su totalidad para dar forma al capítulo final de la historia, en lo que promete ser el enfrentamiento más decisivo y emocional de toda la saga. Al frente del reparto están nuevamente Winona Ryder, David Harbour y Millie Bobby Brown, pilares indiscutidos de la serie desde sus inicios.

Asimismo, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink retoman a sus queridos personajes, ahora atravesados por un recorrido mucho más oscuro y maduro, acorde al tono de cierre que proponen los hermanos Duffer.

A ellos se suma el regreso de figuras fundamentales para la mitología de la serie, como Jamie Campbell Bower en el rol de Vecna, el villano que marcó un antes y un después en la historia, y la llegada de una incorporación estelar que elevó de inmediato la expectativa entre los fans: Linda Hamilton.

La icónica actriz, recordada por su papel en Terminator, desembarca en Hawkins con un personaje del que aún se conocen pocos detalles, pero que promete tener un peso clave en la resolución final del relato.

En el trailer se ve a personajes clave como Dustin (Gaten Matarazzo) y Steve (Joe Keery) preparándose para luchar hasta el final, con enfrentamientos directos contra los Demogorgons y otras criaturas surgidas del Upside Down.

Además, el avance destaca que Will Byers continúa desarrollando poderes emergentes, una conexión con la dimensión alternativa que podría ser clave en el desenlace.