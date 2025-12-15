Tras la sorpresiva salida de Holan, Rosario Central anunció a un ex Boca como su nuevo DT

El Canalla confirmó este lunes quién será su entrenador para la próxima temporada.

Hoy 20:17

Jorge Almirón fue presentado como nuevo entrenador de Rosario Central, tras la salida de Ariel Holan, y comandará al Canalla en su regreso a la Copa Libertadores con Ángel Di María como máxima figura del plantel.

La sorpresiva partida de Holan, luego de la obtención del Trofeo de Liga 2025, obligó a la dirigencia de Arroyito a moverse rápido. En la danza de nombres aparecieron Eduardo Coudet, Ramón Díaz y Gabriel Milito, pero finalmente Central se inclinó por el ex Boca y Lanús, quien firmó contrato hasta diciembre de 2026.

La última experiencia de Almirón fue en Colo-Colo, donde dirigió entre enero de 2024 y agosto de 2025. En el fútbol chileno consiguió dos títulos: la Liga de Primera 2024 y la Supercopa de Chile. Su salida se dio luego de una dura goleada como local ante Universidad Católica (4-1), que dejó al Cacique fuera de la pelea por copas, en un contexto marcado también por una floja participación en la Copa Libertadores y sanciones disciplinarias.

En el ámbito local, su antecedente inmediato es Boca, club con el que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023, perdida ante Fluminense en el Maracaná. Su ciclo duró menos de siete meses y acumuló 42 partidos, con una efectividad del 50% (17 triunfos, 12 empates y 13 derrotas).

De esta manera, Rosario Central apuesta por la experiencia de Almirón para sostener el protagonismo logrado en 2025 y afrontar con ambición el desafío internacional que se avecina en 2026.