Cultura de la Municipalidad anuncia la apertura del Salón municipal de artes visuales 2025

Será el próximo viernes a las 20 en la Casa Argañaraz Alcorta.

Hoy 22:31

La Subsecretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Capital, invita a la inauguración y exposición de las obras ganadoras del Salón Municipal de Artes Visuales en Formato Mediano 2025 en la disciplina de escultura.

La presentación se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre a las 20, en las instalaciones de la Casa Argañaraz Alcorta.

La convocatoria, destinada a promover y distinguir la producción artística local, tuvo como jurado calificador al integrado por  Milagro Tejerina  de Jujuy, a Guillermo Rodríguez de Tucumán y a Cecilia Teruel  de Santiago del Estero, quienes evaluaron las obras presentadas y determinaron la admisión de los artistas: Jeremías Barrera, Néstor Basualdo, Dolores Corrales, Sol Diví, Ana Patricia López, Walter Russo, Mauricio Sarmiento, Álvaro Silva, Guillermo Umlandt y Florencia Varas.

Desde la organización. se destacó la participación y la calidad de las obras presentadas, que reflejan el dinamismo y el talento de la escena artística de la ciudad.

