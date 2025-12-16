“Son lesiones muy severas, podría haber muerto”: se recupera el joven atacado con un cuchillo en el cuello

El Dr. Carlos Rojas, jefe del Servicio de Cardiocirugía del Hospital Regional Ramón Carrillo, habló con Radio Panorama sobre el estado de salud de Leonardo Pereyra, el joven de Monte Quemado que permanece internado en Terapia Intensiva.

“Está con buena evolución (…) Fue un caso de mucha suerte, afortunadamente tuvimos buenos resultados. Son lesiones muy severas, mortales, en otra circunstancia podría haber muerto”, precisó el Dr. Rojas este martes en diálogo con Radio Panorama.

Como se recordará, Leonardo “Enano” Pereyra fue hallado el domingo último con graves heridas en el cuello, en la ciudad de Monte Quemado, departamento Copo.

De acuerdo a la información policial, Pereyra, fue encontrado en calle Víctor Chequer, del barrio Triángulo de la citada ciudad ubicada en el norte de la provincia, con heridas cortantes y graves en su cuello. Al respecto, el Dr. Rojas, quien es el jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Regional Ramón Carrillo, precisó que las lesiones fueron producidas en el cuello y pusieron en riesgo la vida de la víctima. El rápido accionar del servicio de asistencia y el traslado a esta Capital permitieron que Pereyra sea operado a tiempo y actualmente se recupera de las mortales heridas. “Lo vi hace un momento, pasé por Terapia a verlo”, indicó Rojas este martes, y adelantó que se está trabajando para intentar quitarle el respirador artificial a Pereyra.

La información policial

Según las investigaciones realizadas por personal policial, hubo una pelea que acabó con Pereyra víctima de una grave herida en el cuello que le habría originado a su vez una profusa hemorragia que derivó en su urgente traslado al hospital de Monte Quemado, donde recibió los primeros auxilios de urgencia.

El fiscal Gabriel Gómez requirió una orden de allanamiento y detención al juez, Facundo Sayago. Por el hecho, fue apresado un hombre de apellido Acuña.