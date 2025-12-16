Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 DIC 2025 | 28º
X
Policiales

“Son lesiones muy severas, podría haber muerto”: se recupera el joven atacado con un cuchillo en el cuello

El Dr. Carlos Rojas, jefe del Servicio de Cardiocirugía del Hospital Regional Ramón Carrillo, habló con Radio Panorama sobre el estado de salud de Leonardo Pereyra, el joven de Monte Quemado que permanece internado en Terapia Intensiva.

Hoy 11:48
Foto de archivo.

“Está con buena evolución (…) Fue un caso de mucha suerte, afortunadamente tuvimos buenos resultados. Son lesiones muy severas, mortales, en otra circunstancia podría haber muerto”, precisó el Dr. Rojas este martes en diálogo con Radio Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Como se recordará, Leonardo “Enano” Pereyra fue hallado el domingo último con graves heridas en el cuello, en la ciudad de Monte Quemado, departamento Copo.

De acuerdo a la información policial, Pereyra, fue encontrado en calle Víctor Chequer, del barrio Triángulo de la citada ciudad ubicada en el norte de la provincia, con heridas cortantes y graves en su cuello. Al respecto, el Dr. Rojas, quien es el jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Regional Ramón Carrillo, precisó que las lesiones fueron producidas en el cuello y pusieron en riesgo la vida de la víctima. El rápido accionar del servicio de asistencia y el traslado a esta Capital permitieron que Pereyra sea operado a tiempo y actualmente se recupera de las mortales heridas. “Lo vi hace un momento, pasé por Terapia a verlo”, indicó Rojas este martes, y adelantó que se está trabajando para intentar quitarle el respirador artificial a Pereyra.

Te recomendamos: Horror: degollaron a un joven durante una pelea y su estado es crítico

La información policial
Según las investigaciones realizadas por personal policial, hubo una pelea que acabó con Pereyra víctima de una grave herida en el cuello que le habría originado a su vez una profusa hemorragia que derivó en su urgente traslado al hospital de Monte Quemado, donde recibió los primeros auxilios de urgencia.

El fiscal Gabriel Gómez requirió una orden de allanamiento y detención al juez, Facundo Sayago. Por el hecho, fue apresado un hombre de apellido Acuña.

TEMAS Hospital Regional Monte Quemado

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un hombre se descompensó y ocasionó un violento choque en cadena en el barrio Reconquista
  2. 2. Tiene 63 años, padece una enfermedad terminal desde hace casi 30 años y pide la eutanasia
  3. 3. Escándalo: empleada municipal denunció a su ex por hackear su Instagram y subir videos porno
  4. 4. El tiempo para este martes 16 de diciembre en Santiago del Estero: cielo despejado y una máxima de 30 grados
  5. 5. Cultura de la Municipalidad anuncia la apertura del Salón municipal de artes visuales 2025
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT