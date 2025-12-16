Conmoción en el barrio Centenario: hallaron a un gendarme muerto en su vivienda y desplegaron un amplio operativo

El hecho fue descubierto en una casa ubicada en la esquina de Andes y Moreno, donde se cortaron las calles y trabajaron efectivos, personal médico policial y la fiscal Jaime Luna.

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio ubicado en avenida Moreno Norte 98, esquina Andes, en el barrio Centenario, lo que motivó un importante operativo policial durante la tarde de este martes y el corte preventivo de calles en la zona.

El procedimiento se inició alrededor de las 17.50, cuando personal policial tomó conocimiento de la presencia de una persona sin signos vitales en el lugar. Al arribar, los efectivos entrevistaron a Marcelo Infante Díaz, de 38 años, propietario del inmueble y domiciliado en la planta alta, quien manifestó que al llegar momentos antes y abrir el portón principal observó a su inquilino tendido sin vida, aparentemente como consecuencia de un ahorcamiento.

La víctima fue identificada como Diego Matías Kalilek, de 45 años, quien sería integrante de Gendarmería Nacional, según los primeros datos recabados en el lugar.

En el domicilio trabajaron personal de Medicina Legal, Policía Científica, División Homicidios, Bomberos de la Policía y efectivos de Gendarmería, bajo la supervisión del subcomisario Corvalán, superior de turno de la zona centro, y personal de la Comisaría Comunitaria N° 4, que quedó a cargo del procedimiento.

La causa es investigada por la fiscal de turno, Dra. Jaime Luna, quien dispuso la realización de todas las diligencias de rigor y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, con el fin de establecer fehacientemente las circunstancias del fallecimiento.

Durante el procedimiento, se procedió al secuestro de una carta dirigida a su pareja, Valentina Benítez, y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la causa. Asimismo, la documentación personal del fallecido fue entregada a personal de Gendarmería, ya que no contaría con familiares en la provincia, todo ello con la presencia de testigos hábiles.

Cerca de las 19 horas, personal de Bomberos de la Policía realizó el traslado y depósito del cuerpo en la morgue judicial, quedando las actuaciones a disposición de la Justicia mientras continúan las investigaciones.