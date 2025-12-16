El apasionado beso de Ángela Torres y Marcos Giles en Luzu TV: "Me explota el pecho cuando te veo"

La cantante y actriz Ángela Torres y el influencer Marcos Giles, conocido como El Mito, protagonizaron el momento más comentado de Nadie Dice Nada (Luzu TV).

Hoy 21:12

Tras meses de coqueteos al aire, finalmente se besaron en vivo y desataron la euforia de los seguidores. ¿Fue una actuación o confirmaron el romance?

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde hace tiempo, la química entre Ángela Torres y Marcos Giles se volvió uno de los grandes atractivos del programa que conduce Nico Occhiato. Miradas, chicanas y frases sugerentes alimentaron los rumores hasta que, en el último programa del año con ambos presentes, el ciclo decidió ir por más.

El invitado Davo Xeneize fue quien encendió la mecha al proponer una escena de ficción que terminara con el esperado “beso Margelita”. “Quiero hacer una actuación en la que Marquitos se esté casando con Angelita y que termine con un beso”, lanzó el streamer, mientras sonaba de fondo Dulce Amor, en claro guiño a la telenovela clásica.

Ángela aceptó de inmediato y el estudio celebró la idea, pero Marcos se mostró reticente. “¿Un beso en la boca? No, es un montón”, respondió, generando un ida y vuelta que sumó tensión y expectativa. La cantante no ocultó su decepción: “Yo pensé que tenías ganas de darme un beso, estoy esperando este beso hace muchísimo tiempo”, expresó.

Pese a la negativa inicial de Giles, la escena siguió adelante con un giro inesperado. Ángela cambió su look por uno blanco y se montó una falsa boda en la terraza del edificio. Todo parecía encaminarse a un final previsible hasta que, en plena ceremonia, Marcos irrumpió para frenar el casamiento y confesar sus sentimientos.

El diálogo, cargado de dramatismo y guiños al amor imposible, elevó la tensión del momento. “Cuando te veo, se me explota el pecho”, le dijo Giles, visiblemente emocionado. Ángela, entre dudas y risas nerviosas, terminó cediendo. El clímax llegó cuando ambos se acercaron y se fundieron en un beso apasionado que desató aplausos, gritos y una ola de comentarios en redes sociales.

El beso de Ángela Torres y Marcos Giles en Nadie Dice Nada se volvió viral en cuestión de minutos y dejó a los fans preguntándose si se trató solo de una brillante actuación o del inicio de algo más. Por ahora, el misterio sigue abierto, pero el momento ya quedó marcado como uno de los más intensos del año en Luzu TV.