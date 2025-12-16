Sin argentinos, se dio a conocer el 11 ideal de la temporada en los premios The Best

La ceremonia se desarrolló en Qatar y Ousmane Dembélé se quedó con el galardón como mejor jugador.

Hoy 15:55

En el marco de la gala de los premios The Best, celebrada en Doha, Qatar, la FIFA dio a conocer el equipo ideal de la temporada 2024/25. Pese a la fuerte presencia albiceleste entre los nominados, ningún futbolista argentino logró integrar el once ideal.

Entre los aspirantes figuraban Lionel Messi (Inter Miami), Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa), Nicolás Otamendi (Benfica), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Lautaro Martínez (Inter), pero ninguno fue incluido en la formación definitiva.

El equipo ideal tuvo un claro dominio del Paris Saint-Germain, que aportó seis futbolistas al once, reflejando el gran peso del conjunto francés en la última temporada. Además, el PSG también fue protagonista en los premios individuales.

En ese sentido, Luis Enrique fue distinguido como mejor director técnico, tras una campaña histórica en la que consiguió la Champions League, además de la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la Supercopa UEFA, rompiendo el histórico maleficio del club parisino en Europa.

El galardón principal de la noche quedó en manos del francés Ousmane Dembélé, quien coronó un año excepcional tras haber obtenido también el Balón de Oro.

El once ideal de los premios The Best 2024/25

Gianluigi Donnarumma (PSG / Manchester City)

(PSG / Manchester City) Achraf Hakimi (PSG)

(PSG) Virgil Van Dijk (Liverpool)

(Liverpool) Willian Pacho (PSG)

(PSG) Nuno Mendes (PSG)

(PSG) Vitinha (PSG)

(PSG) Pedri (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Cole Palmer (Chelsea)

(Chelsea) Jude Bellingham (Real Madrid)

(Real Madrid) Lamine Yamal (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Ousmane Dembélé (PSG)

De esta manera, la FIFA presentó un equipo ideal sin presencia argentina, una situación poco habitual en los últimos años, aunque con varios representantes nacionales que continúan siendo protagonistas en la elite del fútbol mundial.