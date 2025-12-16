ANSES ajusta las jubilaciones: así quedará la mínima en enero 2026 tras el aumento por inflación

El haber mínimo subirá un 2,47%, mientras que el Gobierno evalúa mantener el bono.
La jubilación mínima que paga la ANSES se actualizará en enero de 2026 con un aumento del 2,47%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Con este ajuste, el haber básico pasará a ser de $349.303,33, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.
El incremento responde al mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó la anterior fórmula trimestral y dispuso actualizaciones automáticas mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.
Al monto base de la jubilación mínima podría sumarse un bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad para enero aún no fue confirmada oficialmente. De mantenerse este refuerzo, los jubilados que cobran la mínima alcanzarían un ingreso total de $419.303,33 durante el primer mes de 2026.
Este complemento también se aplicaría a otras prestaciones de menor cuantía, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas, con el objetivo de reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.
Con el aumento del 2,47%, los montos estimados quedarían de la siguiente manera:
• Jubilación mínima: $349.303,33 (con bono: $419.303,33)
• PUAM: $279.443,60 (con bono: $349.443,60)
• Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.523,04 (con bono: $314.523,04)
• Pensión para madres de siete hijos: $349.303,33 (equiparada a la mínima y con posibilidad de bono)
El ajuste por movilidad también alcanzará a las asignaciones familiares y universales. Desde enero de 2026, los valores quedarán de la siguiente manera:
• Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58
• AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46
• Asignación por Embarazo: $118.454,32
• Se cobra el 80% de forma mensual y el 20% restante tras presentar la libreta sanitaria y educativa.
El esquema de movilidad mensual, vigente desde abril de 2024, establece que los haberes previsionales se ajusten automáticamente según la inflación, sin necesidad de nuevos decretos a partir de enero de 2025. Si bien el sistema permite una actualización más rápida frente a la suba de precios, el poder adquisitivo de jubilaciones y asignaciones continúa dependiendo de la evolución de la inflación.
Mientras tanto, ANSES avanza con el calendario de pagos de diciembre, que incluye el cobro de haberes, aguinaldo y refuerzos destinados a los ingresos más bajos, como antesala del primer aumento de 2026.