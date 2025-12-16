ANSES ajusta las jubilaciones: así quedará la mínima en enero 2026 tras el aumento por inflación

El haber mínimo subirá un 2,47%, mientras que el Gobierno evalúa mantener el bono.

La jubilación mínima que paga la ANSES se actualizará en enero de 2026 con un aumento del 2,47%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Con este ajuste, el haber básico pasará a ser de $349.303,33, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.

El incremento responde al mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó la anterior fórmula trimestral y dispuso actualizaciones automáticas mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Posible continuidad del bono de $70.000

Al monto base de la jubilación mínima podría sumarse un bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad para enero aún no fue confirmada oficialmente. De mantenerse este refuerzo, los jubilados que cobran la mínima alcanzarían un ingreso total de $419.303,33 durante el primer mes de 2026.

Este complemento también se aplicaría a otras prestaciones de menor cuantía, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas, con el objetivo de reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Cómo quedan las principales prestaciones en enero

Con el aumento del 2,47%, los montos estimados quedarían de la siguiente manera:

• Jubilación mínima: $349.303,33 (con bono: $419.303,33)

• PUAM: $279.443,60 (con bono: $349.443,60)

• Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.523,04 (con bono: $314.523,04)

• Pensión para madres de siete hijos: $349.303,33 (equiparada a la mínima y con posibilidad de bono)

Impacto en asignaciones sociales

El ajuste por movilidad también alcanzará a las asignaciones familiares y universales. Desde enero de 2026, los valores quedarán de la siguiente manera:

• Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58

• AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

• Asignación por Embarazo: $118.454,32

• Se cobra el 80% de forma mensual y el 20% restante tras presentar la libreta sanitaria y educativa.

Un sistema de actualización mensual consolidado

El esquema de movilidad mensual, vigente desde abril de 2024, establece que los haberes previsionales se ajusten automáticamente según la inflación, sin necesidad de nuevos decretos a partir de enero de 2025. Si bien el sistema permite una actualización más rápida frente a la suba de precios, el poder adquisitivo de jubilaciones y asignaciones continúa dependiendo de la evolución de la inflación.

Mientras tanto, ANSES avanza con el calendario de pagos de diciembre, que incluye el cobro de haberes, aguinaldo y refuerzos destinados a los ingresos más bajos, como antesala del primer aumento de 2026.