SANTIAGO DEL ESTERO | 06 FEB 2026 | 26º
Policiales

Video: alarma en el departamento Robles por caso del “cuento del tío”

Denunciaron a un hombre que se moviliza en moto y engaña a personas mayores.

Hoy 23:36
forres

Vecinos de Fernández, Forres, Beltrán, Vilmer y parajes cercanos volvieron a encender la alarma por la presencia de un hombre que se moviliza en moto y engaña a personas mayores para robarles dentro de sus propias viviendas.

Según las denuncias, el sujeto llega con distintos pretextos, gana la confianza de las víctimas y aprovecha para cometer los robos. La situación genera bronca, miedo y cansancio entre los vecinos, que reclaman mayor presencia policial para frenar esta modalidad delictiva.

Ester Gregoria Seganta, una de las víctimas, relató lo vivido y pidió que el caso no quede en el olvido para evitar que más personas mayores sean engañadas.

TEMAS Forres

