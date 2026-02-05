Burlando reveló detalles estremecedores de la autopsia de Silvina Luna y describió el dolor que padecía

El abogado reveló detalles desgarradores del examen post mortem de la modelo durante una entrevosta televisiva.

Hoy 21:10

Fernando Burlando brindó uno de los testimonios más crudos desde la muerte de Silvina Luna al referirse a la autopsia que se le practicó a la modelo. En una entrevista televisiva, el abogado reconstruyó lo que vio durante el procedimiento y expuso con dureza las consecuencias físicas que le provocaron las sustancias inyectadas en su cuerpo.

Según relató, el examen post mortem permitió dimensionar la gravedad del daño interno que sufría Luna. Burlando comparó la cantidad y consistencia del material encontrado con “adoquines”, y explicó que algunas de esas masas sólidas ejercían presión directa sobre el nervio ciático, una condición que —según remarcó— hacía imposible llevar una vida normal.

El letrado también apeló a recuerdos personales para graficar el calvario que atravesaba la modelo en sus últimos días. Contó que apenas una semana antes de su última internación compartieron una comida, momento en el que Silvina le confesó que había tenido que mudarse porque el dolor no le permitía subir escaleras.

En otro tramo del relato, Burlando describió el impacto que le causó observar las piernas de Luna. Dijo que al tocarlas advirtió una dureza inusual y que recién entonces comprendió la magnitud del daño: el cuerpo había perdido flexibilidad debido a la presencia de material similar al cemento.

El abogado explicó que las sustancias habían sido inyectadas desde la zona de los glúteos hacia las piernas, generando un deterioro progresivo y un dolor constante. En uno de los puntos más comprometidos, aseguró, dos de esas masas presionaban directamente un nervio clave, lo que agravaba aún más el cuadro.

A lo largo de su testimonio, Burlando insistió en una idea que sintetiza el drama de Silvina Luna: el sufrimiento físico era permanente y extremo. “Es imposible vivir con ese dolor”, repitió, al intentar poner en palabras el padecimiento que, según sostuvo, quedó en evidencia tras la autopsia.