Filmó a su pareja entrando a un motel con otro hombre y el video se volvió viral

Un escandaloso episodio ocurrido en un hotel alojamiento de la ciudad cordobesa de Villa María se volvió viral en las últimas horas, luego de que un hombre filmara a su pareja ingresando al lugar junto a otro sujeto y difundiera las imágenes en redes sociales.

Hoy 00:47

Si bien no trascendieron las identidades de los involucrados ni mayores detalles sobre el contexto del hecho, el video fue registrado por quien sería la pareja de la mujer, quien decidió enfrentar a ambos en el momento y dejar constancia de la situación con su teléfono celular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas, se observa al hombre increpando principalmente a la mujer, aunque también dirige reproches hacia el acompañante, a quien acusa de guardar silencio y evitar dar su nombre frente a la cámara.

La escena estuvo cargada de tensión, pero afortunadamente no pasó a mayores ni derivó en hechos de violencia física. Pese a ello, la grabación generó un fuerte impacto en redes sociales, donde despertó todo tipo de comentarios y opiniones divididas entre los usuarios.

Aunque no se confirmó oficialmente el lugar exacto del episodio, en el video se puede apreciar que el hotel alojamiento contaba con una escalera de acceso a las habitaciones, un detalle que alimentó aún más la curiosidad del público.

El caso se suma a la larga lista de situaciones privadas que, tras ser expuestas en redes sociales, terminan convirtiéndose en fenómenos virales con repercusión nacional.