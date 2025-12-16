Norma Fuentes trazó un balance de gestión y destacó políticas ambientales, obras y el compromiso ciudadano

La intendente de la Capital fue entrevistada este martes en Libertad de Opinión y abordó ejes centrales del trabajo que realiza la Municipalidad de la Capital.

Hoy 22:55

En un balance de gestión marcado por la planificación y la continuidad de políticas públicas, la intendenta ingeniera Norma Fuentes resaltó los objetivos alcanzados en materia ambiental, urbana y social en la ciudad Capital. “Hacer un balance tiene que ver con los objetivos propuestos, y muchos de ellos se han consolidado”, afirmó en Libertad de Opinión, al destacar como uno de los ejes centrales la política de forestación y eco canje, que permitió la plantación de más de 500 mil árboles, con la intervención de distintas áreas municipales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese marco, Fuentes subrayó el desarrollo y la recuperación de espacios verdes, con la incorporación de nuevos lugares como el Parque Mama Antula, que implicó reutilizar sectores urbanos y potenciar el Parque Aguirre como espacio de encuentro, recreación e iluminación. “Pensamos la ciudad como un espacio de estar”, sostuvo, al tiempo que remarcó el crecimiento urbano hacia el sur y el oeste, lo que obligó a profundizar obras de infraestructura, entre ellas más de 200 cuadras de pavimento, incluyendo la avenida Colón, sobre la cual adelantó que se proyectan nuevos trabajos.

Norma Fuentes en Libertad de Opinión

La jefa comunal hizo especial hincapié en la necesidad de la colaboración vecinal, particularmente en materia de limpieza y cuidado del espacio público. Destacó el trabajo permanente de la Dirección de Limpieza, que no interrumpe su labor ni en días feriados, aunque advirtió que sin el acompañamiento ciudadano “cuesta mucho”. En ese sentido, lamentó hechos vandálicos y la disposición irresponsable de residuos voluminosos en canales y espacios públicos, situaciones que afectan la eficiencia del servicio y obligan a repetir tareas.

Finalmente, Fuentes remarcó que la gestión se apoya en un trabajo transversal y articulado, vinculado al crecimiento habitacional, la planificación urbana ambiental y el contacto permanente con los vecinos. “El desafío es permanente, y lo importante es contar con un equipo comprometido y dinámico”, señaló, destacando también el rol de las asociaciones barriales y la importancia de que los ciudadanos acerquen sus requerimientos para seguir avanzando de manera equilibrada en todos los sectores de la ciudad.