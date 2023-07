River acaricia el título: qué necesita y cuándo puede conseguirlo

El Millonario venció por 2-0 a Colón de Santa Fe por la fecha 23 de la Liga Profesional y quedó a un paso del objetivo.

River venció por 2-0 a Colón en la fecha 23 de la Liga Profesional y el aroma a consagración comienza a sentirse con más fuerza en las inmediaciones del Monumental. Los de Martín Demichelis cuentan con una ventaja momentánea de once puntos y el panorama para sus rivales se volvió muy complejo.

Qué necesita River para ser campeón de la Liga Profesional

Lo más rápido que podría festejar el conjunto de Demichelis sería en la jornada 24. Para eso, tendrá que esperar que Talleres no le gane ni a Sarmiento ni a Unión, y vencer a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro este sábado. Por la forma en la que está programada la fecha 24, el Millonario podría ser campeón el lunes, cuando los cordobeses reciban a los santafecinos, después de haber jugado ante el Ciclón.

Por otra parte, si River quiere levantar el ansiado trofeo local sin depender de nadie, solamente tendrá que ganar un partido más y empatar otro. De esta forma, ninguno de sus competidores más directos podría alcanzarlo por la diferencia de puntos.

Finalmente, en caso de que River sume tan solo un punto más, tanto San Lorenzo como Talleres deberán ganar todos los duelos que les quedan para poder forzar un desempate y esperar a que la Banda caiga en los restantes.

Qué le queda a River en la recta final de la Liga Profesional

Fecha 24: visitante vs. San Lorenzo

Fecha 25: local vs. Estudiantes

Fecha 26: visitante vs. Rosario Central

Fecha 27: local vs. Racing