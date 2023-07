"Preguntó por él": se conocieron detalles del comportamiento del acusado de asesinar a Joaquín Sperani

Dos compañeras de ambos revelaron qué sucedió en la escuela, el día de la desaparición del joven asesinado por su mejor amigo. Más detalles del crimen que conmociona al país.

Dos compañeras de curso de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en una casa abandonada en Laboulaye, revelaron cómo fue el comportamiento del chico detenido tras el crimen. Además, confirmaron que sufría bullying.

Las alumnas detallaron que el jueves pasado -último día que se lo vio con vida a Joaquín- tuvieron clases en contra turno desde las 9 hasta las 11.20 y que el principal sospechoso no se había presentado para hacer Educación Física. Sin embargo, cerca de las 10 de la mañana asistió al Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) Nº 278 “Malvinas Argentinas”,

Joaquín Sperani

“Apareció en la puerta donde estábamos en formación y preguntó si estaba Joaquín. Los profesores no le dijeron nada y se fue. Después no apareció más y a la salida no lo vimos”, contaron las dos compañeras en una entrevista con América 24.

Ese jueves, según detallaron las estudiantes, el curso de Joaquín volvió a tener clases a las 14.40 y el principal sospechoso ahí sí se presentó. “Estaba sentado con la misma compañera con la que se sienta siempre. Estaba normal, riéndose y jugando”, señalaron las alumnas.

Para esa hora las cámaras de seguridad ya habían captado a los dos amigos saliendo de la escuela en dirección a la casa en la que fue encontrado muerto Joaquín y también había filmado el regreso del acusado completamente solo. También registró el momento en el que al adolescente de 13 años se le cayó el celular de la víctima en la calle.

Con respecto al comportamiento del detenido por el crimen y consultadas sobre si tenía conductas violentas en el colegio, las compañeras contestaron: “Con sus compañeros jugaba de manera violenta, tenía una personalidad que no conocíamos porque no éramos sus amigas. Nunca lo esperábamos de él, se veía buena persona, buen compañero como Joaquín”.

Las jóvenes deslizaron la posibilidad de que su compañero no haya sido el único culpable del crimen y se apoyaron en la hipótesis de que haya tenido la colaboración de otra persona: “La mente de un psicópata puede hacer cualquier cosa en un minuto, pero creemos que solo no pudo haberlo hecho. Creemos que pudo haber sido alguien mayor de afuera de la escuela”.

La confirmación del bullying que sufría Joaquín