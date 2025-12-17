Ladrón que se llevaba una bicicleta fue frenado de una trompada por el dueño de un local de comida rápida

El episodio motivó muestras de agradecimiento de los testigos, terminó con el delincuente huyendo a pie y la víctima recuperando su rodado a pocos metros del lugar de los hechos.

Hoy 10:40

Un encargado de una hamburguesería frenó de una trompada a un ladrón que intentaba robarse una bicicleta, en una secuencia captada por las cámaras de seguridad del local, ubicado en Lanús, y viralizada en redes sociales. El desenlace permitió a la víctima recuperar su rodado y desató una ola de comentarios en el barrio y redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La acción ocurrió el viernes pasado cerca del mediodía sobre avenida 9 de Julio, en el corazón del partido bonaerense. La joven, identificada como Bárbara, había adquirido su bicicleta apenas tres días antes para trabajar como repartidora y, en ese momento, retiraba un pedido en un local de comidas rápidas. Según informaron testigos del hecho, la bicicleta había sido comprada hacía tan solo 3 días con lo que venía ganando en su trabajo.

Al escuchar la alarma, salió rauda y advirtió que un hombre huía con su bicicleta. Comenzó una persecución a los gritos, en la que los pedidos de ayuda alertaron a comerciantes y vecinos. La escena continuó por la calle Anatole France, donde se ubica la hamburguesería Lo de Nico. Allí, el encargado del local detectó la situación y decidió intervenir. Salió del comercio y esperó el momento oportuno.

Te recomendamos: Video: vecinos golpearon a dos motochorros que intentaron robarle la cartera a una mujer

En diálogo con Infobae, “Nico” expresó que cuando estaba afuera del comercio escuchó el alarido que venía desde la esquina y salió a la vereda: “Me asomo y veo a alguien en bicicleta viniendo por la vereda mientras gritaban ‘agárrenlo, me robó la bicicleta’“.

El delincuente avanzaba a toda velocidad en la bicicleta robada, sin notar que a pocos metros alguien lo aguardaba preparado. Cuando el fugitivo pasó frente a “Nico”, recibió un golpe en el cuello que lo desestabilizó y lo arrojó al suelo, según puede observarse en las imágenes difundidas.

El ladrón, visiblemente aturdido, abandonó la bicicleta sobre la vereda y emprendió la huida a pie. Varias personas fueron testigos del episodio, incluida la víctima, quien alcanzó la escena pocos segundos después. La bicicleta quedó tirada frente a la puerta de una remisería vecina, mientras la joven recuperaba el vehículo cuyo robo motivó la persecución. “Lo vi venir y atiné a pegarle un golpe”, relató el comerciante.

Aquel instante quedó grabado por una cámara de seguridad y rápidamente circuló en redes sociales. La publicación del video por parte del comercio en su cuenta de Instagram generó gran repercusión entre los vecinos. “Se robaron una bicicleta a la vuelta de nuestro local y la recuperamos. En ‘Lo de Nico’ vendemos hamburguesas, pero a veces hacemos servicio a la comunidad y repartimos bifes”, escribieron los responsables del local, en alusión al golpe que frustró el robo.

Según narró el encargado del comercio, tras el incidente varios vecinos se acercaron para agradecerle e intercambiar impresiones sobre lo ocurrido. Incluso algunas personas arribaron al establecimiento impulsadas por la viralización del video. “Los clientes vienen a bromear del hecho y hacer comentarios positivos, también ha dado difusión del local para la gente del barrio que no conocía el local. Esperamos que la buena acción atraiga clientes o seguidores a nuestras redes sociales para impulsar el local”, expresó.

El dueño del comercio expresó que ya se encuentra bien y que no tiene ningún daño luego del episodio. “Lo tomamos como una anécdota para el local”, añadió.

Aunque el asaltante logró escapar antes de la llegada de la policía, la víctima logró recuperar su bicicleta. El modo en que se resolvió el episodio generó debate y comentarios entre comerciantes y clientes de la zona, quienes acudieron al local para solidarizarse y compartir lo ocurrido. Las fuentes policiales consultadas no informaron sobre detención posterior del ladrón.