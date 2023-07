Increíble: Nico Vázquez recreó el meme de Spider-Man con un hombre idéntico a él

En las imperdibles imágenes, los tres imitan al famoso meme de Spider-Man, en el que se señalan como si fueran iguales. Nico, además, posó junto a Marcos para mostrar lo parecido que son.

En medio de la función de Tootsie, Nicolás Vázquez se sacó un gusto. Al terminar la función, interactuó en la sala con los protagonistas de la foto viral en la que se ve a un joven que es idéntico a él.

“Después de todo lo que sucedió con la foto viralizada de la semana entre Rocío y Marcos, me contacté por intermedio de mi producción por separado con ellos, los invité a ver la función y logré el encuentro entre los tres”, explicó el actor, en el posteo de Instagram en el que compartió el video de ese momento.

En las imperdibles imágenes, sobre el final, los tres imitan al famoso meme de Spider-Man, en el que se señalan como si fueran iguales. Nico, además, posó junto a Marcos para mostrar lo parecido que son.

Cómo es la historia del tuit viral del joven que es igual a Nico Vázquez



El posteo con la instantánea alcanzó una gran cantidad de interacciones por el gran parecido entre ambos. Por eso, Nico se enteró al instante de lo que estaba pasando y tuvo una desopilante reacción. “¡Hasta yo dudé si era yo! Venite a la puerta del teatro y nos sacamos la foto, beso grande”, le respondió a la chica que posó con un hombre idéntico a él.

“Le pedí una foto a un chico pensando que era Nicolás Vázquez y recién me doy cuenta que no era”, decía el tuit de @ameliaftmer que generó una ola de comentarios y opiniones. La publicación no tardó en volverse viral y ya alcanzó los 39 mil “me gusta” y casi 2 millones de visualizaciones.

Maga, la joven que inició la viralización, había ido a bailar a un boliche y entre todas las personas confundió a un hombre con Nicolás Vázquez. Por eso, no quiso perder la oportunidad de tener una foto con él, y le pidió sacarse una selfie. El chico en cuestión accedió, pero ella al otro día notó que no era él.