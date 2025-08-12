Conmoción en Fernández por la muerte de una mujer de 71 años

Se trata de una vecina del barrio 72 Viviendas. El hijo de la mujer relató que atravesaba un problema de salud.

Hoy 18:11

La muerte de una mujer de 71 años caló hondo en vecinos del barrio 71 Viviendas de la ciudad de Fernández, en el departamento Robles.

De acuerdo a lo informado, un hombre fue a visitar a su madre, a quien encontró sin vida en el fondo de la vivienda que habitaba. Según se supo, estaba colgada y padecía un cuadro depresivo.

Personal policial trabajó en el lugar y por disposición de la fiscalía interviniente el cuerpo fue trasladado a la morgue para ser sometido a una autopsia.