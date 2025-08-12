El mensaje de Guillermo Francella a Julieta Prandi antes del veredicto en el juicio contra Claudio Contardi

En la previa a la sentencia por abuso sexual contra su exmarido, la modelo recibió palabras de apoyo del actor, con quien trabajó en sus inicios televisivos.

Hoy 21:38

En la antesala de un momento clave en su vida judicial y personal, Julieta Prandi recibió un mensaje de aliento de Guillermo Francella. El actor, con quien la modelo debutó en televisión a los 18 años en el ciclo humorístico Poné a Francella (Telefe), expresó su solidaridad horas antes de conocerse el veredicto en el juicio contra Claudio Contardi, exmarido de Prandi, acusado de abuso sexual y violencia psicológica.

En diálogo con Puro Show (eltrece), Francella afirmó: “Es una semana muy dura, todas las bendiciones del mundo para Julieta, es un ser humano hermoso, no se merece lo que ha vivido”. Además, confesó que desconocía la magnitud de lo que la conductora había atravesado: “Todos desconocíamos lo que estaba viviendo, pobrecita, a ese nivel. Lo mejor para ella, lo único que te puedo decir”.

Mientras tanto, Prandi aguarda el fallo judicial con una mezcla de ansiedad, angustia y esperanza. En declaraciones a A la tarde (América), aseguró: “Estuve cinco años esperando esto. Pasé por tribunales, pericias, entrevistas y sesiones, y finalmente pude mirar a los jueces y decirles lo que viví. Fue muy duro llegar ahí y tener que relatarlo”.

La conductora señaló que esta etapa del proceso es distinta a otras, como la división de bienes o el régimen de comunicación, porque “quedó expuesto el horror mismo”. “Espero escuchar una condena ejemplificadora y que finalmente lo detengan por mi bien y el de mi familia”, afirmó.

Prandi, quien actualmente cuenta con botón antipánico y custodia policial, sostuvo que estas medidas no le devuelven la tranquilidad: “No puedo vivir con un patrullero que me sigue al supermercado o a llevar a mis hijos a la escuela. Lo mínimo es que tenga prisión domiciliaria si no le dan preventiva, porque si no, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”.

Por último, criticó las demoras y trabas institucionales que, según ella, perpetúan la revictimización. “Si yo, siendo conocida, en cinco años recién ahora tengo un juicio, imaginate lo que le espera a una vecina de barrio. El sistema es vetusto, machista y retrógrado. Espero que esta pena sea ejemplificadora y que la justicia empiece a tener otra cabeza para juzgar casos de violencia de género”, concluyó.