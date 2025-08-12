Elías Suárez: “Si la gente lo decide, seguiré trabajando para que Santiago mantenga su camino de crecimiento y oportunidades”

El actual jefe de Gabinete y candidato a gobernador del Frente Cívico, estuvo este martes en Libertad de Opinión y se mostró emocionado por representar al espacio que gobierna la Provincia desde 2005.

El candidato a gobernador por el Frente Cívico, Elías Miguel Suárez, definió su postulación como “una gran responsabilidad, un compromiso y un desafío” que asume con la convicción de seguir garantizando un rumbo de crecimiento para Santiago del Estero. En diálogo con Libertad de Opinión, afirmó que cada vez que los santiagueños son convocados a votar, lo hacen con un profundo sentido de responsabilidad, y que su propuesta es mantener a la provincia en el sendero de desarrollo que comenzó en 2005.

Suárez destacó que este proyecto político transformó de manera integral a la provincia, no solo con obras de infraestructura, sino también con avances en educación, conectividad e igualdad de oportunidades. “Hoy, los alumnos de toda la provincia tienen acceso a internet y eso acorta las distancias y genera más igualdad. Hay una capacidad de liderazgo y una enseñanza que nos dejó la militancia: la responsabilidad de llevar adelante políticas de Estado”, sostuvo.

En materia de gestión, recordó su experiencia coordinando políticas junto al gobernador Gerardo Zamora, destacando el trabajo de los funcionarios y equipos técnicos. “La gestión tiene que ver con eso: con un rumbo claro y una provincia previsible, con un Estado efectivo que responda a las demandas de la gente”, dijo. Subrayó también que las obras reactivadas generaron empleo y nuevas iniciativas, como la inauguración del nuevo Cepsi y mejoras en seguridad, seguirán en marcha.

El candidato planteó que la previsibilidad es clave para responder a las necesidades de los productores, fortalecer la producción y avanzar en infraestructura esencial para el crecimiento. “Vamos a centrarnos en la generación de empleo y en la defensa de los intereses de la provincia en todos los ámbitos”, afirmó. Entre sus prioridades, mencionó la profundización de la política educativa, el fortalecimiento del liderazgo docente y la ampliación de la infraestructura hospitalaria.

En el plano laboral, Suárez destacó el trabajo de la Mesa de Diálogo Salarial como una herramienta eficaz para consensuar aumentos con los gremios. “La participación y el diálogo han sido un acierto, y vamos a seguir con esa política. También tenemos que pensar en cómo incorporar nuevas tecnologías a la gestión y potenciar la actividad privada, el sector agropecuario e industrial”, indicó.

Convencido de que la experiencia acumulada por el Frente Cívico es un capital que debe seguir sirviendo a la provincia, señaló que el desafío también pasa por generar programas vinculados a nuevas áreas de la economía y atender las preocupaciones centrales de los santiagueños. “Este es un ámbito donde la gente tiene que confiar, porque trabajamos para todos los sectores”, aseguró.

Finalmente, Suárez expresó su gratitud y compromiso con la ciudadanía. “Obvio que pensé en la responsabilidad de esta postulación. Siento que voy a estar respaldado y, si la gente así lo decide, llevaré adelante lo que hoy planteamos. Porque esta provincia tiene mucho por hacer y porque nuestro compromiso es con cada santiagueño, viva donde viva”.