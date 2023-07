Quién es Coscu, el streamer acusado de pedirle fotos íntimas a menores de edad

La historia de Martín Perez Disalvo y las acusaciones que recibió en el último tiempo.

Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, es un streamer argentino que se destacó en distintas plataformas, pero que también quedó envuelto en varias polémicas en el último tiempo, tras ser acusado de pedirle fotos íntimas a menores de edad.

El streamer de 31 años nacido el 3 de agosto de 1991 en La Plata, logró afianzarse como una celebridad en el mundo del Internet. No solo comenzó stremeando en YouTube, sino que encontró su pasión por crear contenido aproximadamente en el 2012.

En aquel año, decidió crear su canal de Twitch para realizar transmisiones en vivo mientras jugaba League of Legends (LOL). No solo comenzó a stremear, debido a que también se convirtió en el fundador y líder de la Coscu Army. Una comunidad de habla hispana que fue conformada por jugadores de esports y streamers de Argentina.

Esto generó un gran reconocimiento en su trabajo, al punto de que hasta el día de hoy tenga casi 4 millones de seguidores en la plataforma Twitch y en YouTube casi 5 millones. Por otro lado, en Twitter tiene más de 2.800.000 follows, y en Instagram superó los 3.700.000.

Por otro lado, fue el creador de los Coscu Army Awards para premiar a los usuarios del año más destacados que crearon contenido en Twitch para Argentina. Algo parecido a los Martín Fierro, pero en el mundo del streaming.

Su influencia en las redes también lo llevó a tener grandes relaciones con diferentes streamers famosos como Ibai Llanos, así como también grandes futbolistas como Sergio Agüero y Lionel Messi.

Finalmente, fue partícipe de la velada del año que fue creada por el streamer español Ibai Llanos donde le ganó a Germán Garmendia, el youtuber que comenzó su carrera en YouTube hace más de 20 años, y ahora también se dedica a los videojuegos.

De esta manera, Coscu se incentivó a hacer su propia velada con influencers y distintos creadores de contenido. Las peleas ya están confirmadas y serán las siguientes: Juli Savioli vs Seleneiro, Frankaster vs ZZK, Roberto Galati vs Grego Rossello, Tomas Holder vs Luken y Torres Erwerle vs Palito.

No se sabe cuándo será el evento, pero se especula que tendrá mucha llegada como todas las veladas que se han hecho hasta ahora. En este caso, será la primera que se hará por parte de un argentino.

¿Por qué Coscu es acusado de estar con menores de edad?

En los últimos días, Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, fue noticia en los medios de comunicación tras la polémica que tuvo con María Becerra. Ahora, el cantante lo mandó al frente en las redes sociales y le hizo una grave acusación.

A través de Twitter, el streamer argentino se descargó en su cuenta, pidiendo perdón por todo lo que se había dicho en la semana sobre su supuesto conflicto con la cantante. De esta manera, Néstor le respondió y salió al cruce en un hilo de tweets.

"A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan solo 17 años, sos un degenerado. Y quedate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste. Y no me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte", aseguró Néstor.

Por otro lado, volvió a publicar un mensaje, ya que empezaron a decirle que estaba buscando plata por acusarlo. Por esto, el músico aclaró: "La verdad que no necesito dinero, nadie me pagó nada. ¿Quieren ver los chats? RT y #CoscuViolín".

Luego de unas horas, el cantante puso su cuenta de Twitter en privado y los mensajes desaparecieron.

El streamer rompió en llanto tras las acusaciones de Néstor en Bloque

Luego de toda la polémica, Coscu se quebró mientras estaba realizando un streaming con sus seguidores del otro lado, y expresó: "Cuando desconfío de todo el mundo, cuando le tengo miedo al afuera porque siento que puede pasarme cualquier cosa y me puedo envolver en una situación de mierda que me deje mal parado frente al mundo, cuando yo no quiero salir siempre están los mismos bancándome".

"Yo la pasé como el orto, y siempre estaban los mismos en la casa bancándome. Y nunca dudaron, ninguno dudó de mí. Sabían que era todo inventos, todo mentira para cagarme la vida, para cagar la velada. Porque no querían ir contra mí, no saben quién soy, no saben nada de mí, querían ir en contra de la velada, querían cagar el evento más importante de Twitch", sentenció Coscu.