Rodrigo fue eliminado de Masterchef: “Antes de entrar viví el momento más triste de mi vida”

En las puertas de la gran final que tendrá a Rodolfo y a Estefanía cara a cara, el participante emocionó a todos con sus palabras.

Este jueves tuvo lugar un emocionante episodio de MasterChef (Telefe) en el cual se conoció la identidad de los finalistas que competirán por el codiciado premio de 10 millones de pesos. Después de un programa lleno de sentimientos encontrados, el jurado tomó la difícil decisión de eliminar a Rodrigo Salcedo de la competencia, dejando así a dos talentosos participantes: Rodolfo y Estefanía.

El bioquímico que había conquistado los corazones del público con su excelente desempeño a lo largo del certamen, y que en las redes sociales había inclinado a la balanza a su favor, se quedó a un paso de la final debido a algunos detalles en su preparación, que consistía en cubanitos de cúrcuma, rellenos de pollo, nueces pecan y hongos con mayonesa de quinotos. El jurado advirtió que el exceso de rhum en su plato opacó los otros sabores, lo que fue determinante para decidir su eliminación y consagrar la propuesta de Estefanía.

A pesar de ello, todos coincidieron en que la presentación reflejó el increíble viaje que el participante cordobés había experimentado en el programa. Germán Martitegui, por caso, lo describió como un “Rodrigo auténtico”.

La despedida del participante fue conmovedora, mostrando su faceta más sensible y dejando en todos los presentes los ojos colmados de lágrimas. Donato de Santis expresó su admiración: “Sos un tipo al que difícilmente voy a olvidar porque me encanta tu espíritu. Todo te emociona. Te felicito y muchísimas gracias, te quiero un montón”.

Damián Betular también se unió a las palabras de aprecio: “Estoy muy contento de haberte conocido y de que te vayas contento, que esa es la misión que tenemos los tres y con un montón de cosas que aprendiste, y que nosotros aprendimos de vos”. Por su parte, Martitegui agregó: “Desde aquel primer día que te vimos yo dije ‘este pibe tiene algo muy particular’. Tenés un trabajo que es maravilloso. Me parece que esta experiencia no te la olvidás más, no te vamos a olvidar y estamos acá para vos cada vez que lo necesites”.

Fue el turno entonces de la conductora, Wanda Nara, quien también expresó su cariño y emoción hacia el cordobés: “Lo que más te caracteriza y quiero destacar de vos es que hace poco tiempo el mundo pasó por una pandemia y con gente como vos pudimos salir adelante. Después acá conocimos un gran Rodrigo, nos hiciste divertir, generaste algo muy lindo porque sos auténtico y te quiero dar un abrazo y espero que te dé mucha suerte para todo lo que encamines en tu vida”.

Quebrado emocionalmente, el participante expresó sus últimas palabras en el reality: ”Es fantástico esto para alguien como yo que tiene esta visión del mundo gastronómico, es una locura, es una maravilla”, para luego contar por qué fue especial este certamen: “Antes de entrar a Masterchef me tocó vivir el momento más triste de mi vida. Transité a la misma vez ese camino tan triste con este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho, me hicieron muy bien todos ustedes”, mientras señalaba al jurado, demás participantes y a quienes estaban en el estudio.

“Para mí, Masterchef fue una forma más en la que el Universo me hizo saber que estoy bendecido”, cerró Rodrigo Salcedo su participación con una emotiva despedida. Pero el programa sigue adelante y la gran final enfrentará a Rodolfo y a Estefanía, cada uno cons sus armas, dispuestos a quedarse con el premio y consagrarse como el mejor cocinero de esta edición.