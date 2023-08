Marcelo Tinelli cuestionó a Luis Miguel y sumó a la polémica sobre su identidad

¿Es el cantante o un doble? El conductor sumó un dato y sembró polémica luego de los dichos del periodista Luis Ventura.

La megaestrella se encuentra en nuestro país en el marco de su gira por Latinoamérica y agotó las entradas del Movistar Arena en todas sus funciones. Sin embargo, una teoría genera duda en todo el país: ¿Es él o un doble? Ante esto, Marcelo Tinelli instaló la duda. Luis Ventura aseguró que suele mandar dobles a distintos shows y se atrevió a decir que quien vino no es Luis Miguel, sino un impostor enviado por él. Pero es algo que resulta raro porque no existe tal motivo para que suceda esto. Otra hipótesis es que falleció hace años y por eso contrataron un doble, con el fin de continuar comercializando el personaje. Por su parte, el conductor televisivo decidió opinar y agiganta las teorías con una historia publicada en su Instagram donde se ve una foto del astro musical: “Anoche la volvió a romper en Argentina. Me llamó la atención que nunca hable con el público. No dice nada, solo canta. Ni hola, ni chau. Nada jaja. Solo canta y se va”, expresó y sorprendió a todos sus seguidores. De esta manera, el dueño de la productora LaFlia se sumó a los rumores que indican la rareza de Luis Miguel en su visita a la Argentina e, incluso, a quienes ponen en duda su identidad.