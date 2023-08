El Galatasaray de Icardi ganó por goleada y dio un paso clave en la clasificación a la Champions League

El conjunto turco del delantero argentino se impuso por 3-0 ante Olimpija Ljubljana y se acercó a cuarta ronda previa.

Galatasaray de Turquía, con el ingreso del delantero argentino Mauro Icardi, goleó a Olimpija Ljubljana de Eslovenia, por 3 a 0, de visitante, y puso un pie en la cuarta ronda de clasificación para la Champions League de Europa 2023/2024.

Los turcos Kerem Akturkoglu (PT 9m) y Halil Dervisoglu (ST 45+1m) y el belga Dries Mertens (ST 3m) fueron los goleadores para Galatasaray que jugó como visitante en el estadio Stozice de Eslovenia.

Icardi hizo su ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo por el congoleño Cedric Bakambu.

El resto de los resultados de ida de la tercera ronda de clasificación para la próxima Champions fueron los siguientes:

Braga 3-0 TSC

PSV 4-1 Sturm Graz

Copenhague 0-0 Sparta Praga

Klaksvíkar 2-1 Molde

Rakow 2-1 Aris

Partidos del miércoles:

Panathinaikos vs. Olympique de Marsella

Slovan Bratislava vs. Maccabi Haifa

Rangers vs. Servette