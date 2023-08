Argentina elige, PASO 2023: más de 800.000 santiagueños están habilitados a votar este domingo

El proceso electoral contará con más de de 2.000 mesas habilitadas, lo que representa un aumento de 80 mesas en comparación con la elección anterior. Las mismas estarán ubicadas en 477 establecimientos educativos en toda la provincia.

En Santiago del Estero, un total de 812.080 santiagueños están habilitados para emitir sufragio en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). Estas elecciones permitirán determinar quiénes serán los candidatos que competirán en las Elecciones Generales del 22 de octubre en diversos cargos electivos.

En esta nueva jornada electoral se decidirán los candidatos para los siguientes cargos: presidente y vicepresidente, representantes parlamentarios al Mercosur por el distrito nacional (19); senadores y diputados a nivel nacional, así como también un representante parlamentario al Mercosur por el distrito regional.

Te recomendamos: Más de 26.000 santiagueños de 16 y 17 años están habilitados para votar por primera vez

Con respecto a Santiago del Estero, se llevarán a cabo elecciones en todas las categorías, a excepción de la de candidatos a senadores nacionales, cuya renovación está programada para el año 2025.

El proceso electoral contará con un total de 2.464 mesas habilitadas, lo que representa un aumento de 80 mesas en comparación con la elección anterior. Estas mesas estarán ubicadas en 477 establecimientos educativos en toda la provincia. La custodia del acto comicial estará a cargo de la Fuerza Aérea.

El horario de votación será desde las 8 hasta las 18 . El Dr. Guillermo Molinari, juez electoral y titular del Juzgado Federal Nº 1 de Santiago del Estero, ejercerá como la máxima autoridad electoral del distrito.

En la provincia, se presentarán un total de 28 listas electorales. Sin embargo, esta cifra representa una reducción en comparación con elecciones anteriores, ya que algunas agrupaciones no cumplieron con los requisitos establecidos, como el envío de las boletas. Solo 15 de las 27 fórmulas presidenciales oficializadas enviaron sus boletas para Santiago del Estero.

Dentro del cuarto oscuro, los electores encontrarán votos de cuatro cuerpos correspondientes a cada categoría: precandidatos a presidente y vicepresidente, precandidatos a parlamentarios del Mercosur distrito nacional (19), precandidatos a diputados nacionales (4) y precandidato a parlamentario del Mercosur distrito regional (1). También habrá votos de dos cuerpos para aquellos que solo contengan precandidatos a presidente y vicepresidente, y a parlamentarios del Mercosur distrito nacional, así como para las agrupaciones que presenten únicamente precandidatos a diputados nacionales y a parlamentario del Mercosur distrito regional.

La Secretaría Electoral, a cargo de Daniel Micol, informó que un total de 21 listas de precandidatos a diputados nacionales y a parlamentario del Mercosur por Santiago del Estero participarán en estas elecciones. Esto representa un récord en términos de participación de listas locales en una elección nacional.

Es importante destacar que todas las fuerzas políticas deberán superar el umbral del 1,5% del total de votos válidos para poder participar en las Elecciones Generales del 22 de octubre. Los votos nulos, impugnados o en blanco no se contarán en este cálculo. Aquellas agrupaciones que no cumplan con este requisito no podrán participar en las elecciones generales.