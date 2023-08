Billie Eilish confesó cuál es el disco que para ella "cambió la música"

"Siento que ese álbum cambió la música y especialmente cambió la música para las chicas y el potencial de lo que es posible", declaró.

Billie Eilish es una artista que nunca tiene problema en compartir sus opiniones sobre otros colegas, sobre todo si es para destacar algún aspecto positivo de su trabajo. Pues bien, recientemente la autora de Happier Than Ever habló sobre Lana Del Rey y su exitoso álbum Born To Die (2012), argumentando que "ha cambiado la música".

Las declaraciones de la joven cantautora se dieron en el último episodio de At Your Service, el podcast conducido por Dua Lipa y producido por la BBC, cuando le preguntaron sobre los álbumes que escuchaba mientras crecía y el significado que tenían para ella, tanto en aquel entonces como ahora.

Ante la pregunta de Lipa, Eilish respondió de forma contundente: "Born to Die de mi chica Lana. Siento que ese álbum cambió la música y especialmente cambió la música para las chicas y el potencial de lo que es posible. Diría que Because the Internet de Childish Gambino fue otro que realmente cambió la forma en que veía la música y los álbumes en particular".

Como si fuera poco, Eilish también habló de su declarado amor platónico y amigo Justin Bieber. "Believe de Justin Bieber, amigo. Es completamente personal. Es más fuerte que yo… También Journals. Esos son unos grandes álbumes de principio a fin, muy, muy buenos. Tengo que ser honesta, Wiped Out de The Neighbourhood también".

En la misma entrevista junto a Dua Lipa, Eilish aprovechó para hablar sobre su reciente gira Latinoamericana y destacó de forma especial su show en país el pasado mes de marzo durante el Lollapalooza Argentina 2023, donde se presentó ante más de 100.000 personas. "El show que hicimos en Argentina fue uno de los mejores de mi vida. Fue una maldita locura", expresó.