Villarruel convocó a una sesión especial del Senado el viernes 26 de diciembre para tratar el Presupuesto

Hoy 21:18

Luego de conseguir dictamen favorable este viernes en el Senado para el Presupuesto 2026, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión especial del Senado el viernes 26 de diciembre.

En un principio, se esperaba que en esa misma sesión se debatiera también la reforma laboral que impulsa el Presidente Javier Milei, pero a raíz de los numerosos pedidos de cambios al proyecto -y la falta de votos- postergaron la discusión para el 10 de febrero.