Estados Unidos aseguró que no firmará “un acuerdo de paz con narcotraficantes”

El secretario de Estado afirmó que un “acuerdo de paz” con mafias o bandas es imposible y justificó las operaciones marítimas en el Caribe y Pacífico.

Hoy 18:49

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington no firmará un acuerdo de paz con grupos vinculados al narcotráfico, en medio de una escalada de operaciones contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico. Sus declaraciones llegaron durante una rueda de prensa en la que defendió esa postura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la conferencia dijo textualmente: “No vamos a firmar un acuerdo de paz con bandas narcotraficantes. No podemos. No podemos alcanzar un acuerdo de paz con [la mara salvadoreña] MS-13, no podemos alcanzar un acuerdo de paz con Tren de Aragua”. Aclaró además la imposibilidad de negociar con insurgencias.

Rubio incluyó también a la guerrilla del ELN y grupos que surgieron de las FARC, y apuntó que algunos siguen enviando drogas hacia Estados Unidos o colaboran con cárteles mexicanos. Washington informó haber destruido al menos 29 embarcaciones y reportó 104 muertos, a las que ha calificado como “narcoterroristas”, alegó.

Además sostuvo: “No puedes firmar un acuerdo de paz con esa gente de la misma manera que no podrías firmar con una mafia”, para subrayar su rechazo a cualquier pacto con organizaciones criminales. La comparación buscó diferenciar a grupos insurgentes de mafias o cárteles tradicionales regionalmente y evitar negociaciones ambiguas.

El gobierno de Donald Trump ha venido etiquetando a numerosos cárteles como “organizaciones terroristas”, argumento que, según la Casa Blanca, legitima las operaciones. Trump incluso amenazó con ataques “muy pronto” en tierra, sin precisar países, un mensaje que encendió la alarma entre gobiernos latinoamericanos y organizaciones civiles preocupadas por la escalada.

Varios gobiernos, especialmente los liderados por partidos de izquierda, criticaron a Washington y dijeron que sus medidas traen vientos de guerra a la región. Organizaciones regionales reclamaron pruebas sobre las calificaciones de “narcoterroristas” y pidieron mayor cooperación internacional para abordar el problema de fondo, es decir, la demanda y las redes del narcotráfico.

Marco Rubio insistió en que la amenaza principal en la región es el crimen organizado y el narcotráfico, y afirmó que casi todos los países comparten esa visión, incluso los críticos de la política estadounidense. Reiteró que no se buscará un “acuerdo de paz” con esas estructuras y defendió las acciones de reducción de capacidad.